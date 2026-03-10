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  • «Аталанта» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2026

«Аталанта» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2026

10 марта, 21:50
Аталанта
10.03.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 6
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Бавария
90+3' М. Пашалич
12' Й. Станишич 22' М. Олисе 25' С. Гнабри 52' Н. Джексон 64' М. Олисе 67' Д. Мусиала
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
15
Марио Пашалич
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
48
Федерико Касса
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
45
Доминик Вавассори
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Леонард Прескотт
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
20
Том Бишоф
АП
42
Леннарт Карл
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
3-3-2-2
29
Карнесекки
59
Залевски
47
Бернаскони
4
Хин
5
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
22
Сулемана
15
Пашалич
90
Крстович
9
Скамакка
3-2-1-3-1
40
Урбиг
4
Та
4
Упамекано
2
Станишич
5
Павлович
6
Киммих
20
Лаймер
11
Джексон
7
Гнабри
7
Диас
11
Олисе
5
Колашинац
69
Аганор
69
Аганор
5
Колашинац
9
Скамакка
19
Джимсити
19
Джимсити
9
Скамакка
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
22
Сулемана
10
Самарджич
10
Самарджич
22
Сулемана
59
Залевски
6
Муса
6
Муса
59
Залевски
2
Станишич
22
Геррейру
22
Геррейру
2
Станишич
20
Лаймер
19
Дэвис
19
Дэвис
20
Лаймер
5
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
5
Павлович
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
Дэвис
20
Бишоф
20
Бишоф
Дэвис
Остались в запасе
Аталанта
Бавария
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
48
Федерико Касса
ЦП
45
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Леонард Прескотт
ВР
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
42
Леннарт Карл
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
48
Федерико Касса
ЦП
45
Доминик Вавассори
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Леонард Прескотт
ВР
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
42
Леннарт Карл
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Венсан Компани
Аталанта
Точно не сыграют
Шарль Де Кетеларе
АП
Эдерсон
ЦП
Джакомо Распадори
ЦФ
Джорджо Скальвини
ЦЗ
Бавария
Точно не сыграют
Хироки Ито
ЦЗ
Кассиано Киала
ЦЗ
Мануэль Нойер
ВР
Статистика матча Аталанта - Бавария
1
3
Всего ударов по воротам
11
25
Удары в створ
3
13
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
11
11
Офсайды
1
1
Количество передач
293
688
Сейвы
6
2
Точность передач %
77
91
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
18
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.68
4.84
xGP (предотвращенные голы)
1.08
1.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Баварии», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Бавария»

«Аталанта» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бавария Аталанта
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