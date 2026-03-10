10.03.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 6
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-2-2
29
Карнесекки
59
Залевски
47
Бернаскони
4
Хин
5
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
22
Сулемана
15
Пашалич
90
Крстович
9
Скамакка
3-2-1-3-1
40
Урбиг
4
Та
4
Упамекано
2
Станишич
5
Павлович
6
Киммих
20
Лаймер
11
Джексон
7
Гнабри
7
Диас
11
Олисе
5
Колашинац
69
Аганор
69
Аганор
5
Колашинац
9
Скамакка
19
Джимсити
19
Джимсити
9
Скамакка
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
22
Сулемана
10
Самарджич
10
Самарджич
22
Сулемана
59
Залевски
6
Муса
6
Муса
59
Залевски
2
Станишич
22
Геррейру
22
Геррейру
2
Станишич
20
Лаймер
19
Дэвис
19
Дэвис
20
Лаймер
5
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
5
Павлович
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
Дэвис
20
Бишоф
20
Бишоф
Дэвис
Остались в запасе
Аталанта
Бавария
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
48
Федерико Касса
ЦП
45
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Леонард Прескотт
ВР
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
42
Леннарт Карл
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
48
Федерико Касса
ЦП
45
Доминик Вавассори
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Леонард Прескотт
ВР
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
42
Леннарт Карл
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Венсан Компани
Аталанта
Точно не сыграют
Бавария
Точно не сыграют
Статистика матча Аталанта - Бавария
1
3
Всего ударов по воротам
11
25
Удары в створ
3
13
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
11
11
Офсайды
1
1
Количество передач
293
688
Сейвы
6
2
Точность передач %
77
91
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
18
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.68
4.84
xGP (предотвращенные голы)
1.08
1.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Баварии», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»