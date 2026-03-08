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  • «Унион» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Унион» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 18:20
Унион
08.03.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 4
Завершен
Вердер
18' Д. Кен (П)
31' О. Деман 36' Й. Стаге 66' М. Груль 90+4' П. Чович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
39
Деррик Кен
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Рани Хедира
(К) ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
23
Андрей Илич
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Вердер
30
Мио Бакхаус
ВР
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
18
Камерон Пуэртас
ЦП
18
Романо Шмид
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
17
Марко Груль
ЛВ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Унион
1
Матео Рааб
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
17
Давид Преу
ЛВ
9
Ливан Бурджу
ЛВ
11
У Ен Чон
ПВ
21
Тим Скарке
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Вердер
13
Карл Хейн
ВР
22
Хулиан Малатини
ЦЗ
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
46
Mats Heitmann
ЦЗ
10
Леонардо Биттенкурт
АП
24
Патрис Чович
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
23
Айзек Шмидт
ПВ
29
Салим Муса
ЦФ
4-2-2-2
1
Реннов
39
Кен
14
Кверфельд
34
Н'Соки
5
Дехи
13
Хедира
6
Кемлейн
19
Хаберер
13
Шафер
10
Анса
23
Илич
3-3-3-1
30
Бакхаус
3
Сугавара
4
Штарк
32
Фридль
6
Стаге
14
Линен
18
Пуэртас
2
Деман
18
Шмид
17
Груль
9
Топп
19
Хаберер
28
Триммель
28
Триммель
19
Хаберер
6
Кемлейн
11
Чон
11
Чон
6
Кемлейн
10
Анса
21
Скарке
21
Скарке
10
Анса
34
Н'Соки
7
Бурк
7
Бурк
34
Н'Соки
4
Штарк
22
Малатини
22
Малатини
4
Штарк
9
Топп
10
Биттенкурт
10
Биттенкурт
9
Топп
18
Шмид
24
Чович
24
Чович
18
Шмид
17
Груль
11
Нджинма
11
Нджинма
17
Груль
3
Сугавара
23
Шмидт
23
Шмидт
3
Сугавара
Остались в запасе
Унион
Вердер
1
Матео Рааб
ВР
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
17
Давид Преу
ЛВ
9
Ливан Бурджу
ЛВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
13
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
46
Mats Heitmann
ЦЗ
29
Салим Муса
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
1
Матео Рааб
ВР
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
17
Давид Преу
ЛВ
9
Ливан Бурджу
ЛВ
Остались в запасе
13
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
46
Mats Heitmann
ЦЗ
29
Салим Муса
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Даниэль Тиун
Унион
Точно не сыграют
Диогу Лейте
ЦЗ
Том Роте
ЛЗ
Роберт Сков
ПВ
Вердер
Точно не сыграют
Уэсли Аде
ОП
Феликс Агу
ПЗ
Виктор Бонифаци
ЦФ
Карим Кулибали
ЦЗ
Самуэль Мбангула
ЛВ
Амос Пипер
ЦЗ
Митчелл Вайзер
ПЗ
Максимилиан Вебер
ЦЗ
Под вопросом
Йован Милошевич
ЦФ
Статистика матча Унион - Вердер
1
1
3
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
5
13
Офсайды
1
1
Количество передач
240
716
Сейвы
1
1
Точность передач %
62
90
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.19
2.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.34
-0.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Вердера», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион»«Вердер»

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига
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