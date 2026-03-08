08.03.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Унион
Унион
4-2-2-2
1
Реннов
39
Кен
14
Кверфельд
34
Н'Соки
5
Дехи
13
Хедира
6
Кемлейн
19
Хаберер
13
Шафер
10
Анса
23
Илич
3-3-3-1
30
Бакхаус
3
Сугавара
4
Штарк
32
Фридль
6
Стаге
14
Линен
18
Пуэртас
2
Деман
18
Шмид
17
Груль
9
Топп
19
Хаберер
28
Триммель
28
Триммель
19
Хаберер
6
Кемлейн
11
Чон
11
Чон
6
Кемлейн
10
Анса
21
Скарке
21
Скарке
10
Анса
34
Н'Соки
7
Бурк
7
Бурк
34
Н'Соки
4
Штарк
22
Малатини
22
Малатини
4
Штарк
9
Топп
10
Биттенкурт
10
Биттенкурт
9
Топп
18
Шмид
24
Чович
24
Чович
18
Шмид
17
Груль
11
Нджинма
11
Нджинма
17
Груль
3
Сугавара
23
Шмидт
23
Шмидт
3
Сугавара
Остались в запасе
Унион
Вердер
1
Матео Рааб
ВР
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
17
Давид Преу
ЛВ
9
Ливан Бурджу
ЛВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
13
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
46
Mats Heitmann
ЦЗ
29
Салим Муса
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
1
Матео Рааб
ВР
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
17
Давид Преу
ЛВ
9
Ливан Бурджу
ЛВ
Остались в запасе
13
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
46
Mats Heitmann
ЦЗ
29
Салим Муса
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Даниэль Тиун
Унион
Точно не сыграют
Вердер
Точно не сыграют
Уэсли Аде
ОП
Феликс Агу
ПЗ
Виктор Бонифаци
ЦФ
Карим Кулибали
ЦЗ
Самуэль Мбангула
ЛВ
Амос Пипер
ЦЗ
Митчелл Вайзер
ПЗ
Максимилиан Вебер
ЦЗ
Под вопросом
Статистика матча Унион - Вердер
1
1
3
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
5
13
Офсайды
1
1
Количество передач
240
716
Сейвы
1
1
Точность передач %
62
90
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.19
2.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.34
-0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Вердера», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Вердер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»