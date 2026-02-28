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  • «Овьедо» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Овьедо» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 21:50
Овьедо
28.02.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
90+4' Х. Альварес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
(К) ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Ильяс Чайра
ЛВ
6
Кваси Сибо
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
16
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
4
Родриго Мендоса
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Овьедо
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
33
Diego Espinosa
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
24
Тиаго Фернандес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
9
Алекс Форес
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
33
Марио де Луис
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
3
Обед Варгас
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-3-2-1
13
Эскандель
16
Лопес
12
Кальво
6
Карму
22
Видаль
6
Сибо
5
Фонсека
10
Рейна
7
Чайра
23
Хассан
16
Виньяс
4-2-2-2
13
Облак
20
Молина
20
Хименес
24
Ле Норман
3
Диас
4
Мендоса
5
Кардозо
23
Алмада
10
Баэна
11
Лукман
9
Серлот
22
Видаль
17
Ахиядо
17
Ахиядо
22
Видаль
5
Фонсека
11
Коломбатто
11
Коломбатто
5
Фонсека
10
Рейна
8
Касорла
8
Касорла
10
Рейна
7
Чайра
21
Илич
21
Илич
7
Чайра
23
Хассан
24
Фернандес
24
Фернандес
23
Хассан
4
Мендоса
6
Коке
6
Коке
4
Мендоса
23
Алмада
14
Льоренте
14
Льоренте
23
Алмада
9
Серлот
20
Симеоне
20
Симеоне
9
Серлот
5
Кардозо
7
Гризманн
7
Гризманн
5
Кардозо
11
Лукман
19
Альварес
19
Альварес
11
Лукман
Остались в запасе
Овьедо
Атлетико
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
33
Diego Espinosa
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
9
Алекс Форес
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
1
Хуан Муссо
ВР
33
Марио де Луис
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
3
Обед Варгас
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
33
Diego Espinosa
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
9
Алекс Форес
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
33
Марио де Луис
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
3
Обед Варгас
ЦП
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Диего Симеоне
Овьедо
Точно не сыграют
Давид Костас
ЦЗ
Ови Эджария
ЦП
Эрик Байи
ЦЗ
Атлетико
Точно не сыграют
Пабло Барриос
ЦП
Статистика матча Овьедо - Атлетико
2
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
6
Офсайды
0
2
Количество передач
362
601
Сейвы
0
6
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.97
xGP (предотвращенные голы)
1.45
1.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Атлетико», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо»«Атлетико»

«Овьедо» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Овьедо
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