28.02.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Овьедо
Овьедо
4-3-2-1
13
Эскандель
16
Лопес
12
Кальво
6
Карму
22
Видаль
6
Сибо
5
Фонсека
10
Рейна
7
Чайра
23
Хассан
16
Виньяс
4-2-2-2
13
Облак
20
Молина
20
Хименес
24
Ле Норман
3
Диас
4
Мендоса
5
Кардозо
23
Алмада
10
Баэна
11
Лукман
9
Серлот
22
Видаль
17
Ахиядо
17
Ахиядо
22
Видаль
5
Фонсека
11
Коломбатто
11
Коломбатто
5
Фонсека
10
Рейна
8
Касорла
8
Касорла
10
Рейна
7
Чайра
21
Илич
21
Илич
7
Чайра
23
Хассан
24
Фернандес
24
Фернандес
23
Хассан
4
Мендоса
6
Коке
6
Коке
4
Мендоса
23
Алмада
14
Льоренте
14
Льоренте
23
Алмада
9
Серлот
20
Симеоне
20
Симеоне
9
Серлот
5
Кардозо
7
Гризманн
7
Гризманн
5
Кардозо
11
Лукман
19
Альварес
19
Альварес
11
Лукман
Остались в запасе
Овьедо
Атлетико
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
33
Diego Espinosa
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
9
Алекс Форес
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
1
Хуан Муссо
ВР
33
Марио де Луис
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
3
Обед Варгас
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
33
Diego Espinosa
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
9
Алекс Форес
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
33
Марио де Луис
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
3
Обед Варгас
ЦП
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Диего Симеоне
Овьедо
Точно не сыграют
Атлетико
Точно не сыграют
Статистика матча Овьедо - Атлетико
2
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
6
Офсайды
0
2
Количество передач
362
601
Сейвы
0
6
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.97
xGP (предотвращенные голы)
1.45
1.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Атлетико», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»