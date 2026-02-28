28.02.2026, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
4-1-1-2-2
1
Кобель
24
Свенссон
3
Антон
4
Шлоттербек
27
Коуто
23
Джан
20
Забитцер
14
Адейеми
8
Нмеча
14
Байер
21
Силва
3-2-1-3-1
40
Урбиг
44
Станишич
2
Упамекано
4
Та
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
17
Олисе
7
Гнабри
14
Диас
9
Кейн
23
Джан
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
23
Джан
14
Адейеми
8
Брандт
8
Брандт
14
Адейеми
8
Нмеча
7
Беллингем
7
Беллингем
8
Нмеча
21
Силва
9
Гирасси
9
Гирасси
21
Силва
14
Байер
40
Инасио
40
Инасио
14
Байер
17
Олисе
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
17
Олисе
6
Киммих
27
Горецка
27
Горецка
6
Киммих
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
27
Лаймер
34
Бишоф
34
Бишоф
27
Лаймер
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Яннис Бартль
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Яннис Бартль
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия Д
Точно не сыграют
Бавария
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
15
10
Офсайды
3
1
Количество передач
288
590
Сейвы
3
0
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.05
2.06
xGP (предотвращенные голы)
-0.29
-0.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Баварии», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Бавария»
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Источник: «Бомбардир»