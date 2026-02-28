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  • «Боруссия» Дортмунд – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Боруссия» Дортмунд – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 19:20
Боруссия Д
28.02.2026, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 3
Завершен
Бавария
26' Н. Шлоттербек 83' Д. Свенссон
54' Г. Кейн 70' Г. Кейн (П) 87' Й. Киммих
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К) ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
7
Джоб Беллингем
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Яннис Бартль
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
4-1-1-2-2
1
Кобель
24
Свенссон
3
Антон
4
Шлоттербек
27
Коуто
23
Джан
20
Забитцер
14
Адейеми
8
Нмеча
14
Байер
21
Силва
3-2-1-3-1
40
Урбиг
44
Станишич
2
Упамекано
4
Та
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
17
Олисе
7
Гнабри
14
Диас
9
Кейн
23
Джан
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
23
Джан
14
Адейеми
8
Брандт
8
Брандт
14
Адейеми
8
Нмеча
7
Беллингем
7
Беллингем
8
Нмеча
21
Силва
9
Гирасси
9
Гирасси
21
Силва
14
Байер
40
Инасио
40
Инасио
14
Байер
17
Олисе
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
17
Олисе
6
Киммих
27
Горецка
27
Горецка
6
Киммих
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
27
Лаймер
34
Бишоф
34
Бишоф
27
Лаймер
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Яннис Бартль
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Яннис Бартль
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия Д
Точно не сыграют
Филиппо Мане
ЦЗ
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
Никлас Зюле
ЦЗ
Бавария
Точно не сыграют
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
Кассиано Киала
ЦЗ
Хироки Ито
ЦЗ
Под вопросом
Мануэль Нойер
ВР
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
15
10
Офсайды
3
1
Количество передач
288
590
Сейвы
3
0
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.05
2.06
xGP (предотвращенные голы)
-0.29
-0.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Баварии», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Бавария»

«Боруссия» Дортмунд – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Боруссия Д
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