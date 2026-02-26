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  • «Ноттингем Форест» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

«Ноттингем Форест» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

26 февраля, 21:50
Ноттингем Форест
26.02.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Фенербахче
68' К. Хадсон-Одои
22' К. Актюркоглу 48' К. Актюркоглу (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ноттингем Форест
1
Стефан Ортега
ВР
5
Мурильо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Райан Йетс
(К) ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
20
Омари Хатчинсон
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
49
Сидики Шериф
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
5
Исмаил Юкшек
(К) ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Ноттингем Форест
67
Кихан Уиллоус
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
Фенербахче
92
Hulusi Efe Ceylan
ВР
39
Engin Biterge
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
22
Левент Мерджан
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
4-2-3-1
1
Ортега
5
Мурильо
5
Морато
23
Кунья
3
Уильямс
22
Йетс
8
Домингес
5
Андерсон
20
Хатчинсон
24
Макэйти
20
Лукка
3-1-2-3-1
13
18
Мюлдюр
14
Демир
3
Браун
91
Канте
6
Гендузи
5
Юкшек
70
Айдын
7
Актюркоглу
49
Шериф
45
Нене
5
Мурильо
34
Эйна
34
Эйна
5
Мурильо
22
Йетс
6
Сангаре
6
Сангаре
22
Йетс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
24
Макэйти
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
24
Макэйти
20
Лукка
11
Жезус
11
Жезус
20
Лукка
45
Нене
27
Семеду
27
Семеду
45
Нене
3
Браун
22
Мерджан
22
Мерджан
3
Браун
70
Айдын
10
Асенсио
10
Асенсио
70
Айдын
49
Шериф
54
54
49
Шериф
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Фенербахче
67
Кихан Уиллоус
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Дан Ндой
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
92
Hulusi Efe Ceylan
ВР
39
Engin Biterge
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
67
Кихан Уиллоус
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Дан Ндой
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
Остались в запасе
92
Hulusi Efe Ceylan
ВР
39
Engin Biterge
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Доменико Тедеско
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Николо Савона
ПЗ
Тайво Авонийи
ЦФ
Вилли Боли
ЦЗ
Джон
ВР
Лука Нец
ЛЗ
Матс Селс
ВР
Крис Вуд
ЦФ
Эрик да Силва Морейра
ПВ
Фенербахче
Точно не сыграют
Джейден Остерволде
ПЗ
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
Эдсон Альварес
ОП
A. Fall
Фред
ЦП
Мерт Гюнок
ВР
Эмре Мор
ПВ
Антони Мусаба
ПВ
Милан Шкриньяр
ЦЗ
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Эдерсон
ВР
Талиска
АП
Статистика матча Ноттингем Форест - Фенербахче
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
8
Офсайды
0
3
Количество передач
537
469
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.99
1.76
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ноттингем Форест» против «Фенербахче», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест»«Фенербахче»

«Ноттингем Форест» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фенербахче Ноттингем Форест
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