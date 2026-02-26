26.02.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
4-2-3-1
1
Ортега
5
Мурильо
5
Морато
23
Кунья
3
Уильямс
22
Йетс
8
Домингес
5
Андерсон
20
Хатчинсон
24
Макэйти
20
Лукка
3-1-2-3-1
13
18
Мюлдюр
14
Демир
3
Браун
91
Канте
6
Гендузи
5
Юкшек
70
Айдын
7
Актюркоглу
49
Шериф
45
Нене
5
Мурильо
34
Эйна
34
Эйна
5
Мурильо
22
Йетс
6
Сангаре
6
Сангаре
22
Йетс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
24
Макэйти
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
24
Макэйти
20
Лукка
11
Жезус
11
Жезус
20
Лукка
45
Нене
27
Семеду
27
Семеду
45
Нене
3
Браун
22
Мерджан
22
Мерджан
3
Браун
70
Айдын
10
Асенсио
10
Асенсио
70
Айдын
49
Шериф
54
54
49
Шериф
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Фенербахче
67
Кихан Уиллоус
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Дан Ндой
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
92
Hulusi Efe Ceylan
ВР
39
Engin Biterge
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
67
Кихан Уиллоус
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Дан Ндой
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
Остались в запасе
92
Hulusi Efe Ceylan
ВР
39
Engin Biterge
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Доменико Тедеско
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Статистика матча Ноттингем Форест - Фенербахче
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
8
Офсайды
0
3
Количество передач
537
469
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.99
1.76
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ноттингем Форест» против «Фенербахче», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Фенербахче»
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Источник: «Бомбардир»