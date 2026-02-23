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  • «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026

23 февраля, 21:50
Эвертон
23.02.2026, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
71' Б. Шешко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Эвертон
31
Том Кинг
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
23
Бету
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
16
Джек Мурхаус
ЦП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-3-3-1
1
Пикфорд
6
Тарковски
5
Кин
4
Брэнтуэйт
37
Гарнер
8
Дьюсбери-Холл
5
Гуйе
7
Ндиайе
42
Ироегбунам
45
Армстронг
11
Барри
4-1-1-3-1
1
Ламменс
2
Далот
15
Йоро
5
Магуайр
23
Шоу
5
Каземиро
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
10
Кунья
45
Армстронг
19
Джордж
19
Джордж
45
Армстронг
42
Ироегбунам
23
Бету
23
Бету
42
Ироегбунам
10
Кунья
6
Хевен
6
Хевен
10
Кунья
19
Мбемо
3
Мазрауи
3
Мазрауи
19
Мбемо
16
Диалло
30
Шешко
30
Шешко
16
Диалло
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
31
Том Кинг
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
16
Джек Мурхаус
ЦП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
31
Том Кинг
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
16
Джек Мурхаус
ЦП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Майкл Кэррик
Эвертон
Точно не сыграют
Джек Грилиш
ЛВ
Джейк О'Брайен
ЦЗ
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Патрик Доргу
ЛЗ
Мэйсон Маунт
АП
Матейс де Лигт
ЦЗ
Лисандро Мартинес
ЦЗ
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
2
3
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
7
Офсайды
1
0
Количество передач
413
483
Сейвы
1
4
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.27
xGP (предотвращенные голы)
0.86
0.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Манчестера Юнайтед», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон»«Манчестер Юнайтед»

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Эвертон
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