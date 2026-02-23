23.02.2026, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Эвертон
Эвертон
3-3-3-1
1
Пикфорд
6
Тарковски
5
Кин
4
Брэнтуэйт
37
Гарнер
8
Дьюсбери-Холл
5
Гуйе
7
Ндиайе
42
Ироегбунам
45
Армстронг
11
Барри
4-1-1-3-1
1
Ламменс
2
Далот
15
Йоро
5
Магуайр
23
Шоу
5
Каземиро
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
10
Кунья
45
Армстронг
19
Джордж
19
Джордж
45
Армстронг
42
Ироегбунам
23
Бету
23
Бету
42
Ироегбунам
10
Кунья
6
Хевен
6
Хевен
10
Кунья
19
Мбемо
3
Мазрауи
3
Мазрауи
19
Мбемо
16
Диалло
30
Шешко
30
Шешко
16
Диалло
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
31
Том Кинг
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
16
Джек Мурхаус
ЦП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
31
Том Кинг
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
16
Джек Мурхаус
ЦП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Майкл Кэррик
Эвертон
Точно не сыграют
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
2
3
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
7
Офсайды
1
0
Количество передач
413
483
Сейвы
1
4
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.27
xGP (предотвращенные голы)
0.86
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Манчестера Юнайтед», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»
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Источник: «Бомбардир»