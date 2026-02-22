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  • «Анжер» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Анжер» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 18:05
Анжер
22.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
45+2' О. Жиру (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Анжер
12
Эрве Коффи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Жак Экоми
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
6
Луи Мутон
ОП
93
Харис Белькебла
(К) ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
10
Амин Сбаи
ЛФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
32
Айюб Буадди
АП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Ланрой Машин
ЦФ
11
Аруна Джибирин
ЦФ
9
Проспер Питер
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
11
Ноа Эджума
ПВ
4-1-3-2
12
Коффи
3
Экоми
21
Лефор
4
Камара
27
Рао-Лисоа
6
Мутон
93
Белькебла
8
ван ден Бомен
14
Белхдим
10
Сбаи
10
Койялипу
3-1-1-5
1
Эзер
22
Сантуш
2
Манди
24
Вердонк
21
Андре
32
Буадди
20
Коррея
9
Жиру
20
Фернандес-Пардо
28
Перрен
3
Нгой
3
Экоми
29
Анен
29
Анен
3
Экоми
93
Белькебла
11
Джибирин
11
Джибирин
93
Белькебла
6
Мутон
9
Питер
9
Питер
6
Мутон
24
Вердонк
15
Перро
15
Перро
24
Вердонк
9
Жиру
17
Мукау
17
Мукау
9
Жиру
28
Перрен
10
Харальдссон
10
Харальдссон
28
Перрен
20
Коррея
6
Бенталеб
6
Бенталеб
20
Коррея
Остались в запасе
Анжер
Лилль
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Ланрой Машин
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Ланрой Машин
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
Точно не сыграют
Карлан Аркю
ПЗ
Лилль
Точно не сыграют
Александро
ЦЗ
Марк-Орель Каяр
ВР
Хамза Игамане
ЦФ
Этан Мбаппе
ЦП
Тома Менье
ПЗ
Осаме Сахрауи
ЛВ
Усман Туре
ЦЗ
Статистика матча Анжер - Лилль
3
1
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
14
11
Офсайды
2
1
Количество передач
455
542
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.39
2.33
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Лилля», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер»«Лилль»

«Анжер» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Анжер
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