22.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 23 тур
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Анжер
Анжер
4-1-3-2
12
Коффи
3
Экоми
21
Лефор
4
Камара
27
Рао-Лисоа
6
Мутон
93
Белькебла
8
ван ден Бомен
14
Белхдим
10
Сбаи
10
Койялипу
3-1-1-5
1
Эзер
22
Сантуш
2
Манди
24
Вердонк
21
Андре
32
Буадди
20
Коррея
9
Жиру
20
Фернандес-Пардо
28
Перрен
3
Нгой
3
Экоми
29
Анен
29
Анен
3
Экоми
93
Белькебла
11
Джибирин
11
Джибирин
93
Белькебла
6
Мутон
9
Питер
9
Питер
6
Мутон
24
Вердонк
15
Перро
15
Перро
24
Вердонк
9
Жиру
17
Мукау
17
Мукау
9
Жиру
28
Перрен
10
Харальдссон
10
Харальдссон
28
Перрен
20
Коррея
6
Бенталеб
6
Бенталеб
20
Коррея
Остались в запасе
Анжер
Лилль
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Ланрой Машин
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Ланрой Машин
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
Точно не сыграют
Статистика матча Анжер - Лилль
3
1
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
14
11
Офсайды
2
1
Количество передач
455
542
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.39
2.33
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Лилля», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «Лилль»
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Источник: «Бомбардир»