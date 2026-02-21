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  • «Унион» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Унион» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 16:20
Унион
21.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Байер
28' Р. Хедира
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Рани Хедира
(К) ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
30
Ибрагим Маза
АП
10
Малик Тилльман
АП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Унион
31
Матео Рааб
ВР
3
Андрик Маркграф
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
9
Ливан Бурджу
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
37
Давид Преу
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
Байер
1
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Реннов
17
Кен
14
Кверфельд
34
Н'Соки
5
Дехи
6
Кемлейн
8
Хедира
13
Шафер
19
Хаберер
11
Чон
29
Илич
4-1-2-2-1
28
Бласвих
13
Артур
12
Тапсоба
5
Баде
22
Гримальдо
6
Фернандес
24
Гарсия
8
Андрих
30
Маза
10
Тилльман
35
Кофане
19
Хаберер
28
Триммель
28
Триммель
19
Хаберер
11
Чон
33
Крал
33
Крал
11
Чон
13
Шафер
21
Скарке
21
Скарке
13
Шафер
29
Илич
10
Анса
10
Анса
29
Илич
10
Тилльман
11
Терье
11
Терье
10
Тилльман
5
Баде
7
Хофманн
7
Хофманн
5
Баде
13
Артур
17
Васкес
17
Васкес
13
Артур
6
Фернандес
17
Поку
17
Поку
6
Фернандес
35
Кофане
14
Шик
14
Шик
35
Кофане
Остались в запасе
Унион
Байер
31
Матео Рааб
ВР
3
Андрик Маркграф
ЦЗ
9
Ливан Бурджу
ЦП
37
Давид Преу
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
3
Андрик Маркграф
ЦЗ
9
Ливан Бурджу
ЦП
37
Давид Преу
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Унион
Точно не сыграют
Йосип Юранович
ПЗ
Диогу Лейте
ЦЗ
Том Роте
ЛЗ
Роберт Сков
ПВ
Байер
Точно не сыграют
Элисс Бен-Сегир
АП
Марк Флеккен
ВР
Нейтан Телла
ПВ
Статистика матча Унион - Байер
5
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
7
Офсайды
1
1
Количество передач
303
549
Сейвы
3
3
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.94
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Байера», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион»«Байер»

«Унион» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Унион
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