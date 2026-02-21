21.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Унион
Унион
4-2-2-1-1
1
Реннов
17
Кен
14
Кверфельд
34
Н'Соки
5
Дехи
6
Кемлейн
8
Хедира
13
Шафер
19
Хаберер
11
Чон
29
Илич
4-1-2-2-1
28
Бласвих
13
Артур
12
Тапсоба
5
Баде
22
Гримальдо
6
Фернандес
24
Гарсия
8
Андрих
30
Маза
10
Тилльман
35
Кофане
19
Хаберер
28
Триммель
28
Триммель
19
Хаберер
11
Чон
33
Крал
33
Крал
11
Чон
13
Шафер
21
Скарке
21
Скарке
13
Шафер
29
Илич
10
Анса
10
Анса
29
Илич
10
Тилльман
11
Терье
11
Терье
10
Тилльман
5
Баде
7
Хофманн
7
Хофманн
5
Баде
13
Артур
17
Васкес
17
Васкес
13
Артур
6
Фернандес
17
Поку
17
Поку
6
Фернандес
35
Кофане
14
Шик
14
Шик
35
Кофане
Остались в запасе
Унион
Байер
31
Матео Рааб
ВР
3
Андрик Маркграф
ЦЗ
9
Ливан Бурджу
ЦП
37
Давид Преу
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
3
Андрик Маркграф
ЦЗ
9
Ливан Бурджу
ЦП
37
Давид Преу
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Унион
Точно не сыграют
Байер
Точно не сыграют
Статистика матча Унион - Байер
5
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
7
Офсайды
1
1
Количество передач
303
549
Сейвы
3
3
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.94
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Байера», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Байер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»