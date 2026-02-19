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  • ПАОК – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

ПАОК – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

19 февраля, 19:35
ПАОК
19.02.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Сельта
77' А. Еремеефф
34' Я. Аспас 43' В. Сведберг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Андрия Живкович
(К) ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
8
Мигель Роман
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
56
Anestis Mythou
ЦФ
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
28
Фер Лопес
ПВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
4-4-2
99
Цифцис
32
Тэйлор
38
Вольяччо
6
Ловрен
3
Кенни
2
Камара
14
Живкович
20
Зафейрис
21
Оздоев
11
Тайсон
19
Еремеефф
3-2-3-2
13
Раду
15
Старфельт
30
Мингеса
5
Каррейра
20
Родригес
3
Алонсо
8
Роман
19
Сведберг
6
Мориба
10
Аспас
7
Иглесиас
32
Тэйлор
21
Баба
21
Баба
32
Тэйлор
38
Вольяччо
5
Михайлидис
5
Михайлидис
38
Вольяччо
2
Камара
52
52
2
Камара
30
Мингеса
17
Руэда
17
Руэда
30
Мингеса
19
Сведберг
23
Альварес
23
Альварес
19
Сведберг
8
Роман
15
Весино
15
Весино
8
Роман
7
Иглесиас
9
Хутгла
9
Хутгла
7
Иглесиас
10
Аспас
28
Лопес
28
Лопес
10
Аспас
Остались в запасе
ПАОК
Сельта
1
Иржи Павленка
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
56
Anestis Mythou
ЦФ
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
56
Anestis Mythou
ЦФ
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
ПАОК
Точно не сыграют
Кирил Десподов
ПВ
Лука Иванушец
АП
Суалихо Мейте
ЦП
M. Balde
ЦФ
Георгиос Якумакис
ЦФ
Яннис Константелиас
АП
Томас Мург
ЦП
Жоан Састре
ПЗ
Димитриос Пелкас
ЦП
Сельта
Точно не сыграют
Альваро Нуньес
ПЗ
Уго Сотело
ЦП
Джозеф Айду
ЦЗ
Франко Серви
ЦФ
Статистика матча ПАОК - Сельта
1
2
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
11
Офсайды
4
4
Количество передач
568
434
Сейвы
6
1
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.2
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3

Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против «Сельты», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бранн»«Сельта»

ПАОК – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Сельта ПАОК
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