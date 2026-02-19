19.02.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
ПАОК
ПАОК
4-4-2
99
Цифцис
32
Тэйлор
38
Вольяччо
6
Ловрен
3
Кенни
2
Камара
14
Живкович
20
Зафейрис
21
Оздоев
11
Тайсон
19
Еремеефф
3-2-3-2
13
Раду
15
Старфельт
30
Мингеса
5
Каррейра
20
Родригес
3
Алонсо
8
Роман
19
Сведберг
6
Мориба
10
Аспас
7
Иглесиас
32
Тэйлор
21
Баба
21
Баба
32
Тэйлор
38
Вольяччо
5
Михайлидис
5
Михайлидис
38
Вольяччо
2
Камара
52
52
2
Камара
30
Мингеса
17
Руэда
17
Руэда
30
Мингеса
19
Сведберг
23
Альварес
23
Альварес
19
Сведберг
8
Роман
15
Весино
15
Весино
8
Роман
7
Иглесиас
9
Хутгла
9
Хутгла
7
Иглесиас
10
Аспас
28
Лопес
28
Лопес
10
Аспас
Остались в запасе
ПАОК
Сельта
1
Иржи Павленка
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
56
Anestis Mythou
ЦФ
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
56
Anestis Mythou
ЦФ
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча ПАОК - Сельта
1
2
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
11
Офсайды
4
4
Количество передач
568
434
Сейвы
6
1
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.2
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против «Сельты», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бранн» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»