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  • «Кальяри» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026

«Кальяри» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026

16 февраля, 21:35
Кальяри
16.02.2026, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 2
Завершен
Лечче
65' О. Гандельман 76' Ю. Рамадани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
3
Рияд Идрисси
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
55
Сулемана
ОП
8
Мишель Адопо
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
(К) ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
19
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
80
Нико Ковач
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Каприле
2
Зе Педру
26
Мина
33
Оберт
3
Идрисси
55
Сулемана
4
Цаппа
8
Адопо
2
Палестра
30
Паволетти
94
Эспозито
3-2-2-2-1
30
Фальконе
4
Гашпар
44
Габриэль
16
Гандельман
17
Вейга
25
Галло
29
Кулибали
20
Рамадани
50
Пьеротти
23
Соттиль
9
Чеддира
4
Цаппа
36
Маццителли
36
Маццителли
4
Цаппа
33
Оберт
19
Трепи
19
Трепи
33
Оберт
30
Паволетти
90
Кылыксой
90
Кылыксой
30
Паволетти
23
Соттиль
3
Ндаба
3
Ндаба
23
Соттиль
50
Пьеротти
5
Зиберт
5
Зиберт
50
Пьеротти
29
Кулибали
8
Фофана
8
Фофана
29
Кулибали
16
Гандельман
79
Нгом
79
Нгом
16
Гандельман
9
Чеддира
9
Штулич
9
Штулич
9
Чеддира
Остались в запасе
Кальяри
Лечче
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
80
Нико Ковач
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
31
Поль Менди
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
80
Нико Ковач
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Марко Джампаоло
Кальяри
Точно не сыграют
Андреа Белотти
ЦФ
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Алессандро Дейола
ЦП
Маттиа Феличи
ЛВ
Майкл Фолоруншо
ЦП
Джанлука Гаэтано
ЦП
Лечче
Точно не сыграют
Ламек Банда
ПВ
Медон Бериша
ЦП
Франческо Камарда
ЦФ
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
Статистика матча Кальяри - Лечче
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
16
14
Количество передач
440
301
Сейвы
2
0
Точность передач %
78
72
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Лечче», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Лечче»

«Кальяри» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Кальяри
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