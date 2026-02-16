16.02.2026, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
3-3-1-1-2
1
Каприле
2
Зе Педру
26
Мина
33
Оберт
3
Идрисси
55
Сулемана
4
Цаппа
8
Адопо
2
Палестра
30
Паволетти
94
Эспозито
3-2-2-2-1
30
Фальконе
4
Гашпар
44
Габриэль
16
Гандельман
17
Вейга
25
Галло
29
Кулибали
20
Рамадани
50
Пьеротти
23
Соттиль
9
Чеддира
4
Цаппа
36
Маццителли
36
Маццителли
4
Цаппа
33
Оберт
19
Трепи
19
Трепи
33
Оберт
30
Паволетти
90
Кылыксой
90
Кылыксой
30
Паволетти
23
Соттиль
3
Ндаба
3
Ндаба
23
Соттиль
50
Пьеротти
5
Зиберт
5
Зиберт
50
Пьеротти
29
Кулибали
8
Фофана
8
Фофана
29
Кулибали
16
Гандельман
79
Нгом
79
Нгом
16
Гандельман
9
Чеддира
9
Штулич
9
Штулич
9
Чеддира
Остались в запасе
Кальяри
Лечче
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
80
Нико Ковач
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
31
Поль Менди
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
80
Нико Ковач
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Кальяри - Лечче
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
16
14
Количество передач
440
301
Сейвы
2
0
Точность передач %
78
72
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Лечче», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть в сервисе «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»