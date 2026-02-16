16.02.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
4-1-3-2
13
Газзанига
17
Блинд
15
Ринкон
22
Рейс
22
Мартинес
27
Витсель
17
Хиль
18
Лемар
11
Цыганков
19
Ванат
23
Мартин
4-2-3-1
1
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
7
Лопес
21
де Йонг
11
Рафинья
20
Ольмо
10
Ямаль
9
Торрес
23
Мартин
16
Франкес
16
Франкес
23
Мартин
18
Лемар
8
Бельтран
8
Бельтран
18
Лемар
19
Ванат
30
Эчеверри
30
Эчеверри
19
Ванат
17
Хиль
73
Рока
73
Рока
17
Хиль
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
24
Гарсия
33
Араухо
33
Араухо
24
Гарсия
20
Ольмо
22
Берналь
22
Берналь
20
Ольмо
11
Рафинья
19
Барджи
19
Барджи
11
Рафинья
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
Остались в запасе
Жирона
Барселона
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Жирона
Точно не сыграют
Барселона
Точно не сыграют
Статистика матча Жирона - Барселона
1
1
2
Всего ударов по воротам
13
27
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
6
Офсайды
4
2
Количество передач
308
739
Сейвы
4
7
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
1
11
Удары из пределов штрафной
11
18
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
2.86
2.72
xGP (предотвращенные голы)
1.33
1.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Барселоны», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»