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  • «Жирона» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026

«Жирона» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026

16 февраля, 21:50
Жирона
16.02.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 1
Завершен
Барселона
61' Т. Лемар 86' Ф. Бельтран
59' П. Кубарси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
15
Уго Ринкон
ПЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
23
Иван Мартин
АП
18
Тома Лемар
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Френки де Йонг
(К) ЦП
20
Дани Ольмо
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Жирона
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
9
Абель Руис
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ОП
16
Томми Маркес
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-1-3-2
13
Газзанига
17
Блинд
15
Ринкон
22
Рейс
22
Мартинес
27
Витсель
17
Хиль
18
Лемар
11
Цыганков
19
Ванат
23
Мартин
4-2-3-1
1
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
7
Лопес
21
де Йонг
11
Рафинья
20
Ольмо
10
Ямаль
9
Торрес
23
Мартин
16
Франкес
16
Франкес
23
Мартин
18
Лемар
8
Бельтран
8
Бельтран
18
Лемар
19
Ванат
30
Эчеверри
30
Эчеверри
19
Ванат
17
Хиль
73
Рока
73
Рока
17
Хиль
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
24
Гарсия
33
Араухо
33
Араухо
24
Гарсия
20
Ольмо
22
Берналь
22
Берналь
20
Ольмо
11
Рафинья
19
Барджи
19
Барджи
11
Рафинья
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
Остались в запасе
Жирона
Барселона
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Жирона
Точно не сыграют
Рикард Артеро
АП
Хуан Карлос
ВР
Алекс Морено
ЛЗ
Аззедин Унаи
ЦП
Порту
ПВ
Марк-Андре тер Стеген
ВР
Донни ван де Бек
ЦП
Барселона
Точно не сыграют
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Гави
ЦП
Педри
ЦП
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Статистика матча Жирона - Барселона
1
1
2
Всего ударов по воротам
13
27
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
6
Офсайды
4
2
Количество передач
308
739
Сейвы
4
7
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
1
11
Удары из пределов штрафной
11
18
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
2.86
2.72
xGP (предотвращенные голы)
1.33
1.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Барселоны», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Барселона»

«Жирона» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Жирона
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