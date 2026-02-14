14.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Вердер
Вердер
4-3-3
1
Бакхаус
4
Штарк
31
Кулибали
32
Фридль
27
Агу
6
Стаге
14
Линен
21
Пуэртас
17
Груль
10
Шмид
11
Нджинма
3-1-2-3-1
1
Нойер
4
Та
3
Мин-Джэ
44
Станишич
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
7
Гнабри
7
Карл
14
Диас
9
Кейн
31
Кулибали
6
Малатини
6
Малатини
31
Кулибали
11
Нджинма
28
Сугавара
28
Сугавара
11
Нджинма
6
Стаге
24
Чович
24
Чович
6
Стаге
4
Штарк
11
Мбангула
11
Мбангула
4
Штарк
27
Агу
22
Шмидт
22
Шмидт
27
Агу
1
Нойер
40
Урбиг
40
Урбиг
1
Нойер
44
Станишич
19
Дэвис
19
Дэвис
44
Станишич
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
6
Киммих
34
Бишоф
34
Бишоф
6
Киммих
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
Остались в запасе
Вердер
Бавария
1
Карл Хейн
ВР
2
Оливье Деман
ЛВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
2
Оливье Деман
ЛВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Венсан Компани
Вердер
Точно не сыграют
Под вопросом
Бавария
Точно не сыграют
Статистика матча Вердер - Бавария
3
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
6
Офсайды
2
3
Количество передач
387
717
Сейвы
5
3
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.95
xGP (предотвращенные голы)
0.67
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Баварии», 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»