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  • «Вердер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Вердер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 16:20
Вердер
14.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
22' Г. Кейн (П) 25' Г. Кейн 70' Л. Горецка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
31
Карим Кулибали
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
17
Марко Груль
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Леннарт Карл
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вердер
1
Карл Хейн
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
24
Патрис Чович
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
34
Том Бишоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
4-3-3
1
Бакхаус
4
Штарк
31
Кулибали
32
Фридль
27
Агу
6
Стаге
14
Линен
21
Пуэртас
17
Груль
10
Шмид
11
Нджинма
3-1-2-3-1
1
Нойер
4
Та
3
Мин-Джэ
44
Станишич
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
7
Гнабри
7
Карл
14
Диас
9
Кейн
31
Кулибали
6
Малатини
6
Малатини
31
Кулибали
11
Нджинма
28
Сугавара
28
Сугавара
11
Нджинма
6
Стаге
24
Чович
24
Чович
6
Стаге
4
Штарк
11
Мбангула
11
Мбангула
4
Штарк
27
Агу
22
Шмидт
22
Шмидт
27
Агу
1
Нойер
40
Урбиг
40
Урбиг
1
Нойер
44
Станишич
19
Дэвис
19
Дэвис
44
Станишич
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
6
Киммих
34
Бишоф
34
Бишоф
6
Киммих
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
Остались в запасе
Вердер
Бавария
1
Карл Хейн
ВР
2
Оливье Деман
ЛВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
2
Оливье Деман
ЛВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Венсан Компани
Вердер
Точно не сыграют
Виктор Бонифаци
ЦФ
Амос Пипер
ЦЗ
Митчелл Вайзер
ПЗ
Максимилиан Вебер
ЦЗ
Под вопросом
Леонардо Биттенкурт
АП
Бавария
Точно не сыграют
Майкл Олисе
ПВ
Статистика матча Вердер - Бавария
3
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
6
Офсайды
2
3
Количество передач
387
717
Сейвы
5
3
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.95
xGP (предотвращенные голы)
0.67
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Баварии», 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер»«Бавария»

«Вердер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Вердер
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