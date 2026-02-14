14.02.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
4-1-2-1-2
1
Бутез
16
Валье
2
Кемпф
4
Рамон
23
Войвода
21
Перроне
10
Пас
20
Батурина
19
Кюн
9
Дувикас
7
Да Кунья
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
20
Додо
3
Раньери
5
Понграчич
65
Паризи
8
Мандрагора
4
Брешианини
11
Харрисон
44
Фаджоли
10
Соломон
9
Кен
16
Валье
5
Морено
5
Морено
16
Валье
23
Войвода
8
Какере
8
Какере
23
Войвода
19
Кюн
17
Родригес
17
Родригес
19
Кюн
21
Перроне
42
Аддаи
42
Аддаи
21
Перроне
9
Дувикас
21
Мората
21
Мората
9
Дувикас
44
Фаджоли
27
Ндур
27
Ндур
44
Фаджоли
9
Кен
91
Пикколи
91
Пикколи
9
Кен
Остались в запасе
Комо
Фиорентина
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
Главный тренер
Сеск Фабрегас
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
29
Никколо Фортини
ЛЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
29
Никколо Фортини
ЛЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Паоло Ваноли
Комо
Точно не сыграют
Фиорентина
Точно не сыграют
Статистика матча Комо - Фиорентина
3
1
1
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
12
Офсайды
3
2
Количество передач
568
280
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Фиорентины», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»