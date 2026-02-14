Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Комо» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Комо» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 15:50
Комо
14.02.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
77' Ф. Паризи (АГ)
26' Н. Фаджоли 54' М. Кен (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Комо
1
Жан Бутез
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
10
Нико Пас
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
29
Никколо Фортини
ЛЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Бутез
16
Валье
2
Кемпф
4
Рамон
23
Войвода
21
Перроне
10
Пас
20
Батурина
19
Кюн
9
Дувикас
7
Да Кунья
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
20
Додо
3
Раньери
5
Понграчич
65
Паризи
8
Мандрагора
4
Брешианини
11
Харрисон
44
Фаджоли
10
Соломон
9
Кен
16
Валье
5
Морено
5
Морено
16
Валье
23
Войвода
8
Какере
8
Какере
23
Войвода
19
Кюн
17
Родригес
17
Родригес
19
Кюн
21
Перроне
42
Аддаи
42
Аддаи
21
Перроне
9
Дувикас
21
Мората
21
Мората
9
Дувикас
44
Фаджоли
27
Ндур
27
Ндур
44
Фаджоли
9
Кен
91
Пикколи
91
Пикколи
9
Кен
Остались в запасе
Комо
Фиорентина
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
Главный тренер
Сеск Фабрегас
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
29
Никколо Фортини
ЛЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
29
Никколо Фортини
ЛЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Паоло Ваноли
Комо
Точно не сыграют
Ассане Диао
ЛВ
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
Фиорентина
Точно не сыграют
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Даниэле Ругани
ЦЗ
Тарик Лэмпти
ПЗ
Статистика матча Комо - Фиорентина
3
1
1
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
12
Офсайды
3
2
Количество передач
568
280
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Фиорентины», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Фиорентина»

«Комо» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Комо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+