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  • «Боруссия» Дортмунд – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

«Боруссия» Дортмунд – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

13 февраля, 21:20
Боруссия Д
13.02.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Майнц
10' С. Гирасси 15' М. Байер 42' С. Гирасси 84' Р. Бенсебаини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
7
Джоб Беллингем
АП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
(К) АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
30
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
26
Силас
ПВ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
49
Лука Реджани
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
18
Николас Ферачниг
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
8
Пауль Небель
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
3-2-3-2
1
Кобель
24
Свенссон
25
Зюле
3
Антон
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
7
Беллингем
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
4-1-2-2-1
33
Бац
30
Видмер
16
Белл
4
Пош
21
Да Коста
6
Сано
31
Кор
10
Амири
26
Силас
2
Джэ Сон
9
Тиц
25
Зюле
49
Реджани
49
Реджани
25
Зюле
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
8
Нмеча
20
Забитцер
20
Забитцер
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Адейеми
14
Адейеми
9
Гирасси
14
Байер
21
Силва
21
Силва
14
Байер
16
Белл
48
Потульски
48
Потульски
16
Белл
30
Видмер
2
Мвене
2
Мвене
30
Видмер
26
Силас
23
Бекер
23
Бекер
26
Силас
2
Джэ Сон
8
Небель
8
Небель
2
Джэ Сон
9
Тиц
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Тиц
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
Точно не сыграют
Эмре Джан
ОП
Филиппо Мане
ЦЗ
Нико Шлоттербек
ЦЗ
Майнц
Точно не сыграют
Антони Каси
ЛЗ
Maxim Dal
ЦЗ
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Сота Кавасаки
ОП
Робин Центнер
ВР
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
Леннард Мэлони
ЦЗ
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
3
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
5
Офсайды
0
5
Количество передач
507
432
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.32
1.51
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Майнца», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Майнц»

«Боруссия» Дортмунд – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Майнц Боруссия Д
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