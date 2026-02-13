13.02.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
Германия. Бундеслига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-2-3-2
1
Кобель
24
Свенссон
25
Зюле
3
Антон
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
7
Беллингем
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
4-1-2-2-1
33
Бац
30
Видмер
16
Белл
4
Пош
21
Да Коста
6
Сано
31
Кор
10
Амири
26
Силас
2
Джэ Сон
9
Тиц
25
Зюле
49
Реджани
49
Реджани
25
Зюле
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
8
Нмеча
20
Забитцер
20
Забитцер
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Адейеми
14
Адейеми
9
Гирасси
14
Байер
21
Силва
21
Силва
14
Байер
16
Белл
48
Потульски
48
Потульски
16
Белл
30
Видмер
2
Мвене
2
Мвене
30
Видмер
26
Силас
23
Бекер
23
Бекер
26
Силас
2
Джэ Сон
8
Небель
8
Небель
2
Джэ Сон
9
Тиц
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Тиц
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
Точно не сыграют
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
3
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
5
Офсайды
0
5
Количество передач
507
432
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.32
1.51
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Майнца», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Майнц»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»