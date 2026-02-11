11.02.2026, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Англия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
21
Айт Нури
6
Гехи
3
Диаш
16
Родри
27
Нуньес
47
Фоден
20
Силва
33
О'Райли
42
Семеньо
9
Холанд
4-1-3-2
1
Лено
2
Тете
30
Сессеньон
5
Андерсен
3
Бейсси
16
Берге
10
Уилсон
32
Смит-Роу
17
Ивоби
9
Хименес
21
Чуквуэзе
27
Нуньес
45
Хусанов
45
Хусанов
27
Нуньес
16
Родри
6
Гонсалес
6
Гонсалес
16
Родри
20
Силва
14
Рейндерс
14
Рейндерс
20
Силва
47
Фоден
10
Шерки
10
Шерки
47
Фоден
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
16
Берге
6
Рид
6
Рид
16
Берге
32
Смит-Роу
24
Кинг
24
Кинг
32
Смит-Роу
21
Чуквуэзе
11
Кевин
11
Кевин
21
Чуквуэзе
10
Уилсон
14
Бобб
14
Бобб
10
Уилсон
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
23
Бенжамин Леком
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Фулхэм
Точно не сыграют
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
4
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
10
Офсайды
3
1
Количество передач
634
492
Сейвы
3
2
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-1.38
-1.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Фулхэма», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Фулхэм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»