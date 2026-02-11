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  • «Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

11 февраля, 21:20
Манчестер Сити
11.02.2026, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Фулхэм
24' А. Семеньо 30' Н. О'Райли 39' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
(К) АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
5
Йоахим Андерсен
(К) ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Фулхэм
23
Бенжамин Леком
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
21
Айт Нури
6
Гехи
3
Диаш
16
Родри
27
Нуньес
47
Фоден
20
Силва
33
О'Райли
42
Семеньо
9
Холанд
4-1-3-2
1
Лено
2
Тете
30
Сессеньон
5
Андерсен
3
Бейсси
16
Берге
10
Уилсон
32
Смит-Роу
17
Ивоби
9
Хименес
21
Чуквуэзе
27
Нуньес
45
Хусанов
45
Хусанов
27
Нуньес
16
Родри
6
Гонсалес
6
Гонсалес
16
Родри
20
Силва
14
Рейндерс
14
Рейндерс
20
Силва
47
Фоден
10
Шерки
10
Шерки
47
Фоден
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
16
Берге
6
Рид
6
Рид
16
Берге
32
Смит-Роу
24
Кинг
24
Кинг
32
Смит-Роу
21
Чуквуэзе
11
Кевин
11
Кевин
21
Чуквуэзе
10
Уилсон
14
Бобб
14
Бобб
10
Уилсон
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
23
Бенжамин Леком
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Жереми Доку
ЦФ
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Савиньо
ПВ
Матео Ковачич
ЦП
Фулхэм
Точно не сыграют
Саша Лукич
ЦП
Том Кэрни
ЦП
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
4
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
10
Офсайды
3
1
Количество передач
634
492
Сейвы
3
2
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-1.38
-1.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Фулхэма», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Фулхэм»

«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Фулхэм Манчестер Сити
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