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  • «Рома» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

«Рома» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

9 февраля, 21:35
Рома
09.02.2026, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
25' Д. Мален 65' Д. Мален
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
1
Элия Каприле
(К) ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
68
Антонио Арена
ЦФ
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
55
Сулемана
ОП
2
Отниэль Ратеринк
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
31
Поль Менди
ЦФ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
19
Яэль Трепи
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
87
Гиларди
2
Челик
43
Уэсли
4
Кристанте
61
Писилли
7
Пеллегрини
18
Соуле
14
Мален
4-3-1-2
1
Каприле
13
Доссена
15
Родригес
33
Оберт
2
Зе Педру
8
Адопо
70
Гаэтано
36
Маццителли
2
Палестра
90
Кылыксой
94
Эспозито
4
Кристанте
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
4
Кристанте
7
Пеллегрини
15
Сарагоса
15
Сарагоса
7
Пеллегрини
18
Соуле
20
Вентурино
20
Вентурино
18
Соуле
14
Мален
68
Арена
68
Арена
14
Мален
2
Зе Педру
4
Цаппа
4
Цаппа
2
Зе Педру
36
Маццителли
55
Сулемана
55
Сулемана
36
Маццителли
94
Эспозито
3
Идрисси
3
Идрисси
94
Эспозито
90
Кылыксой
30
Паволетти
30
Паволетти
90
Кылыксой
70
Гаэтано
19
Трепи
19
Трепи
70
Гаэтано
Остались в запасе
Рома
Кальяри
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
2
Отниэль Ратеринк
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
2
Отниэль Ратеринк
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Фабио Писакане
Рома
Точно не сыграют
Артем Довбик
ЦФ
Пауло Дибала
ЦФ
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Эван Фергюсон
ЦФ
Куадио Коне
ЦП
Робинио Ваз
ЦФ
Марио Эрмосо
ЦЗ
Кальяри
Точно не сыграют
Андреа Белотти
ЦФ
Маттиа Феличи
ЛВ
Майкл Фолоруншо
ЦП
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Йерри Мина
ЦЗ
Алессандро Дейола
ЦП
Статистика матча Рома - Кальяри
2
4
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
1
Нарушения
18
14
Офсайды
3
0
Количество передач
505
475
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.5
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Кальяри», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Кальяри»

«Рома» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Рома
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