09.02.2026, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
87
Гиларди
2
Челик
43
Уэсли
4
Кристанте
61
Писилли
7
Пеллегрини
18
Соуле
14
Мален
4-3-1-2
1
Каприле
13
Доссена
15
Родригес
33
Оберт
2
Зе Педру
8
Адопо
70
Гаэтано
36
Маццителли
2
Палестра
90
Кылыксой
94
Эспозито
4
Кристанте
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
4
Кристанте
7
Пеллегрини
15
Сарагоса
15
Сарагоса
7
Пеллегрини
18
Соуле
20
Вентурино
20
Вентурино
18
Соуле
14
Мален
68
Арена
68
Арена
14
Мален
2
Зе Педру
4
Цаппа
4
Цаппа
2
Зе Педру
36
Маццителли
55
Сулемана
55
Сулемана
36
Маццителли
94
Эспозито
3
Идрисси
3
Идрисси
94
Эспозито
90
Кылыксой
30
Паволетти
30
Паволетти
90
Кылыксой
70
Гаэтано
19
Трепи
19
Трепи
70
Гаэтано
Остались в запасе
Рома
Кальяри
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
2
Отниэль Ратеринк
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
2
Отниэль Ратеринк
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Рома - Кальяри
2
4
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
1
Нарушения
18
14
Офсайды
3
0
Количество передач
505
475
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.5
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Кальяри», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»