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  • «Ювентус» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

«Ювентус» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

8 февраля, 21:35
Ювентус
08.02.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 2
Завершен
Лацио
59' У. МакКенни 90+6' П. Калюлю
45+2' Педро 47' Г. Исаксен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
70
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
(К) ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Лацио
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
10
Петар Ратков
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
4-3-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
32
Кабаль
3
Бремер
15
Калюлю
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
15
Дэвид
10
Йылдыз
4-4-2
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
25
Провстгор
17
Тавареш
11
Исаксен
32
Катальди
24
Тэйлор
70
Башич
9
Педро
70
Мальдини
8
Коопмейнерс
6
Келли
6
Келли
8
Коопмейнерс
5
Локателли
21
Миретти
21
Миретти
5
Локателли
20
Камбьясо
27
Бога
27
Бога
20
Камбьясо
32
Кабаль
27
Жегрова
27
Жегрова
32
Кабаль
22
МакКенни
17
Опенда
17
Опенда
22
МакКенни
34
Хила
26
Романьоли
26
Романьоли
34
Хила
25
Провстгор
4
Патрик
4
Патрик
25
Провстгор
70
Башич
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
70
Башич
9
Педро
14
Нослин
14
Нослин
9
Педро
11
Исаксен
22
Кансельери
22
Кансельери
11
Исаксен
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Остались в запасе
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
Точно не сыграют
Аркадиуш Милик
ЦФ
Душан Влахович
ЦФ
Лацио
Точно не сыграют
Самуэль Жиго
ЦЗ
Лука Пеллегрини
ЛП
Мануэль Лаццари
ПЗ
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Статистика матча Ювентус - Лацио
2
Всего ударов по воротам
34
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
10
4
Офсайды
7
1
Количество передач
630
389
Сейвы
0
6
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
13
5
Блокированные удары
13
2
Удары из пределов штрафной
20
6
Удары из-за пределов штрафной
14
3
xG (ожидаемые голы)
2.81
1.17
xGP (предотвращенные голы)
-0.24
-0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Лацио», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Лацио»

«Ювентус» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Ювентус
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