08.02.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
4-3-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
32
Кабаль
3
Бремер
15
Калюлю
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
15
Дэвид
10
Йылдыз
4-4-2
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
25
Провстгор
17
Тавареш
11
Исаксен
32
Катальди
24
Тэйлор
70
Башич
9
Педро
70
Мальдини
8
Коопмейнерс
6
Келли
6
Келли
8
Коопмейнерс
5
Локателли
21
Миретти
21
Миретти
5
Локателли
20
Камбьясо
27
Бога
27
Бога
20
Камбьясо
32
Кабаль
27
Жегрова
27
Жегрова
32
Кабаль
22
МакКенни
17
Опенда
17
Опенда
22
МакКенни
34
Хила
26
Романьоли
26
Романьоли
34
Хила
25
Провстгор
4
Патрик
4
Патрик
25
Провстгор
70
Башич
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
70
Башич
9
Педро
14
Нослин
14
Нослин
9
Педро
11
Исаксен
22
Кансельери
22
Кансельери
11
Исаксен
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Остались в запасе
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
Точно не сыграют
Лацио
Точно не сыграют
Статистика матча Ювентус - Лацио
2
Всего ударов по воротам
34
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
10
4
Офсайды
7
1
Количество передач
630
389
Сейвы
0
6
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
13
5
Блокированные удары
13
2
Удары из пределов штрафной
20
6
Удары из-за пределов штрафной
14
3
xG (ожидаемые голы)
2.81
1.17
xGP (предотвращенные голы)
-0.24
-0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Лацио», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»