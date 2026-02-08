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  • «Ницца» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

«Ницца» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

8 февраля, 15:50
Ницца
08.02.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
23
Том Луше
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
33
Габен Бернардо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Монако
16
Филипп Кен
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Аладжи Бамба
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
87
Everton Pereira
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
44
Зумана Диалло
ЦФ
26
Каиль Будаш
ЦФ
Монако
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Дюпе
2
Абди
21
Пепра Оппонг
4
Данте
92
Клосс
34
Ванхутте
23
Луше
8
Сансон
33
Бернардо
10
Диоп
11
Ваи
2-2-1-3-2
16
Кен
4
Тезе
6
Керер
6
Закария
8
Бамба
8
Камара
15
Дьятта
11
Аклиуш
7
Адингра
9
Балогун
10
Головин
8
Сансон
35
Ба
35
Ба
8
Сансон
23
Луше
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
23
Луше
34
Ванхутте
87
87
34
Ванхутте
10
Диоп
21
Янссон
21
Янссон
10
Диоп
33
Бернардо
26
Будаш
26
Будаш
33
Бернардо
10
Головин
12
Энрике
12
Энрике
10
Головин
15
Дьятта
2
Вандерсон
2
Вандерсон
15
Дьятта
8
Бамба
28
Кулибали
28
Кулибали
8
Бамба
7
Адингра
14
Бирет
14
Бирет
7
Адингра
Остались в запасе
Ницца
Монако
23
Йехван Диуф
ВР
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
44
Зумана Диалло
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
21
Янн Льенар
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
44
Зумана Диалло
ЦФ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Ницца
Точно не сыграют
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
Мельвен Бар
ЛЗ
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
Хишам Будауи
ЦП
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Кевин Оморуйи
ЦФ
Монако
Точно не сыграют
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
Папе Кабрал
ЦП
Эрик Дайер
ЦЗ
Ансу Фати
ЛВ
Лукаш Градецки
ВР
Такуми Минамино
ЛВ
Поль Погба
ЦП
Мохаммед Салису
ЦЗ
Кассум Уаттара
ЛЗ
Статистика матча Ницца - Монако
2
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
10
11
Офсайды
2
1
Количество передач
328
433
Сейвы
2
3
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.62
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Монако», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца»«Монако»

«Ницца» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Ницца
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