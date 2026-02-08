Составы команд
Ницца
Ницца
4-1-3-1-1
1
Дюпе
2
Абди
21
Пепра Оппонг
4
Данте
92
Клосс
34
Ванхутте
23
Луше
8
Сансон
33
Бернардо
10
Диоп
11
Ваи
2-2-1-3-2
16
Кен
4
Тезе
6
Керер
6
Закария
8
Бамба
8
Камара
15
Дьятта
11
Аклиуш
7
Адингра
9
Балогун
10
Головин
8
Сансон
35
Ба
35
Ба
8
Сансон
23
Луше
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
23
Луше
34
Ванхутте
87
87
34
Ванхутте
10
Диоп
21
Янссон
21
Янссон
10
Диоп
33
Бернардо
26
Будаш
26
Будаш
33
Бернардо
10
Головин
12
Энрике
12
Энрике
10
Головин
15
Дьятта
2
Вандерсон
2
Вандерсон
15
Дьятта
8
Бамба
28
Кулибали
28
Кулибали
8
Бамба
7
Адингра
14
Бирет
14
Бирет
7
Адингра
Остались в запасе
Ницца
Монако
23
Йехван Диуф
ВР
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
44
Зумана Диалло
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
21
Янн Льенар
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
44
Зумана Диалло
ЦФ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Ницца
Точно не сыграют
Статистика матча Ницца - Монако
2
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
10
11
Офсайды
2
1
Количество передач
328
433
Сейвы
2
3
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.62
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Монако», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»