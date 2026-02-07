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  • «Фиорентина» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Фиорентина» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

7 февраля, 21:35
Фиорентина
07.02.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 2
Завершен
Торино
51' М. Соломон 57' М. Кен
26' Ч. Казадеи 90+4' Г. Марипан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
3
Гильермо Марипан
(К) ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
29
Никколо Фортини
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Сергей Перчун
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
65
Паризи
15
Комуццо
5
Понграчич
20
Додо
8
Мандрагора
4
Брешианини
10
Соломон
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
9
Кен
3-2-3-2
92
Палеари
23
Коко
33
Обрадор
35
Мариануччи
19
Лазаро
3
Марипан
22
Казадеи
6
Ильхан
66
Гинейтис
17
Куленович
19
Адамс
10
Соломон
3
Раньери
3
Раньери
10
Соломон
4
Брешианини
80
Фаббиан
80
Фаббиан
4
Брешианини
8
Мандрагора
27
Ндур
27
Ндур
8
Мандрагора
11
Гюдмюндссон
11
Харрисон
11
Харрисон
11
Гюдмюндссон
9
Кен
91
Пикколи
91
Пикколи
9
Кен
33
Обрадор
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
33
Обрадор
19
Лазаро
7
Абухляль
7
Абухляль
19
Лазаро
19
Адамс
91
Сапата
91
Сапата
19
Адамс
17
Куленович
18
Симеоне
18
Симеоне
17
Куленович
6
Ильхан
18
Анджорин
18
Анджорин
6
Ильхан
Остались в запасе
Фиорентина
Торино
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Сергей Перчун
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Сергей Перчун
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Марко Барони
Фиорентина
Точно не сыграют
Тарик Лэмпти
ПЗ
Под вопросом
Даниэле Ругани
ЦЗ
Торино
Точно не сыграют
Иван Илич
ЦП
Ардиан Исмайли
ЦЗ
Маттео Прати
ОП
Занос Савва
ПВ
Никола Влашич
АП
Статистика матча Фиорентина - Торино
3
6
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
9
4
Нарушения
6
23
Офсайды
3
1
Количество передач
502
418
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.96
xGP (предотвращенные голы)
-0.24
-0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Торино», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Торино»

«Фиорентина» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Фиорентина
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