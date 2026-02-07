07.02.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
65
Паризи
15
Комуццо
5
Понграчич
20
Додо
8
Мандрагора
4
Брешианини
10
Соломон
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
9
Кен
3-2-3-2
92
Палеари
23
Коко
33
Обрадор
35
Мариануччи
19
Лазаро
3
Марипан
22
Казадеи
6
Ильхан
66
Гинейтис
17
Куленович
19
Адамс
10
Соломон
3
Раньери
3
Раньери
10
Соломон
4
Брешианини
80
Фаббиан
80
Фаббиан
4
Брешианини
8
Мандрагора
27
Ндур
27
Ндур
8
Мандрагора
11
Гюдмюндссон
11
Харрисон
11
Харрисон
11
Гюдмюндссон
9
Кен
91
Пикколи
91
Пикколи
9
Кен
33
Обрадор
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
33
Обрадор
19
Лазаро
7
Абухляль
7
Абухляль
19
Лазаро
19
Адамс
91
Сапата
91
Сапата
19
Адамс
17
Куленович
18
Симеоне
18
Симеоне
17
Куленович
6
Ильхан
18
Анджорин
18
Анджорин
6
Ильхан
Остались в запасе
Фиорентина
Торино
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Сергей Перчун
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Сергей Перчун
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Марко Барони
Фиорентина
Точно не сыграют
Под вопросом
Торино
Точно не сыграют
Статистика матча Фиорентина - Торино
3
6
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
9
4
Нарушения
6
23
Офсайды
3
1
Количество передач
502
418
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.96
xGP (предотвращенные голы)
-0.24
-0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Торино», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»