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  • «Барселона» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Барселона» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

7 февраля, 17:05
Барселона
07.02.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
3 : 0
Завершен
Мальорка
29' Р. Левандовски 61' Л. Ямаль 83' М. Берналь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
(К) ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
24
Мартин Вальент
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
11
Ян Вирджили
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
20
Пабло Торре
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
22
Марк Берналь
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
Мальорка
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
18
Матео Жозеф
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Гарсия
3
Бальде
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
6
Касадо
7
Лопес
9
Рэшфорд
20
Ольмо
10
Ямаль
9
Левандовски
3-4-2-1
13
Роман
24
Маффео
4
Лопес
24
Вальент
3
Морей
11
Кошта
8
Маскарель
22
Мохика
20
Торре
11
Вирджили
19
Мурики
9
Левандовски
2
Канселу
2
Канселу
9
Левандовски
7
Лопес
16
Маркес
16
Маркес
7
Лопес
20
Ольмо
22
Берналь
22
Берналь
20
Ольмо
10
Ямаль
19
Барджи
19
Барджи
10
Ямаль
9
Рэшфорд
9
Торрес
9
Торрес
9
Рэшфорд
11
Кошта
8
Морланес
8
Морланес
11
Кошта
19
Мурики
19
Льябрес
19
Льябрес
19
Мурики
20
Торре
10
Дардер
10
Дардер
20
Торре
3
Морей
6
Санчес
6
Санчес
3
Морей
11
Вирджили
18
Жозеф
18
Жозеф
11
Вирджили
Остались в запасе
Барселона
Мальорка
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Барселона
Точно не сыграют
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Гави
ЦП
Педри
ЦП
Рафинья
ПВ
Мальорка
Точно не сыграют
Такума Асано
ПВ
Статистика матча Барселона - Мальорка
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
3
Нарушения
7
9
Офсайды
0
3
Количество передач
777
237
Сейвы
4
4
Точность передач %
90
69
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
11
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
13
3
xG (ожидаемые голы)
2.63
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.52
-0.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Мальорки», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Мальорка»

«Барселона» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Барселона
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