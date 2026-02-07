07.02.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
Испания. Примера, 23 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-1-3-1
1
Гарсия
3
Бальде
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
6
Касадо
7
Лопес
9
Рэшфорд
20
Ольмо
10
Ямаль
9
Левандовски
3-4-2-1
13
Роман
24
Маффео
4
Лопес
24
Вальент
3
Морей
11
Кошта
8
Маскарель
22
Мохика
20
Торре
11
Вирджили
19
Мурики
9
Левандовски
2
Канселу
2
Канселу
9
Левандовски
7
Лопес
16
Маркес
16
Маркес
7
Лопес
20
Ольмо
22
Берналь
22
Берналь
20
Ольмо
10
Ямаль
19
Барджи
19
Барджи
10
Ямаль
9
Рэшфорд
9
Торрес
9
Торрес
9
Рэшфорд
11
Кошта
8
Морланес
8
Морланес
11
Кошта
19
Мурики
19
Льябрес
19
Льябрес
19
Мурики
20
Торре
10
Дардер
10
Дардер
20
Торре
3
Морей
6
Санчес
6
Санчес
3
Морей
11
Вирджили
18
Жозеф
18
Жозеф
11
Вирджили
Остались в запасе
Барселона
Мальорка
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Барселона
Точно не сыграют
Мальорка
Точно не сыграют
Статистика матча Барселона - Мальорка
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
3
Нарушения
7
9
Офсайды
0
3
Количество передач
777
237
Сейвы
4
4
Точность передач %
90
69
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
11
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
13
3
xG (ожидаемые голы)
2.63
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.52
-0.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Мальорки», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»