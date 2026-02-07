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  • «Вольфсбург» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Вольфсбург» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

7 февраля, 16:20
Вольфсбург
07.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
52' К. Кулиеракис
38' Ю. Брандт 87' С. Гирасси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
14
Адам Дагхим
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Мохамед Амура
ЦФ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
7
Джоб Беллингем
АП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
14
Фарелл Хензель
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
6
Ян Бюргер
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
41
Матис Альберт
ЦФ
4-2-2-2
25
Грабара
24
Белосян
3
Кулиеракис
3
Вавро
2
Фишер
30
Паредес
27
Арнольд
14
Дагхим
24
Эриксен
7
Сиогаи
9
Амура
3-2-3-2
1
Кобель
4
Шлоттербек
25
Зюле
3
Антон
26
Рюэрсон
24
Свенссон
8
Нмеча
8
Брандт
7
Беллингем
14
Байер
9
Гирасси
14
Дагхим
32
Сванберг
32
Сванберг
14
Дагхим
7
Сиогаи
14
Майер
14
Майер
7
Сиогаи
30
Паредес
35
Линдстрем
35
Линдстрем
30
Паредес
9
Амура
17
Пейчинович
17
Пейчинович
9
Амура
25
Зюле
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
25
Зюле
14
Байер
49
Реджани
49
Реджани
14
Байер
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
8
Нмеча
6
Озкан
6
Озкан
8
Нмеча
26
Рюэрсон
21
Силва
21
Силва
26
Рюэрсон
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
27
Мариус Мюллер
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
14
Фарелл Хензель
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
33
Александер Майер
ВР
40
Самуэле Инасио
ЦФ
41
Матис Альберт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
14
Фарелл Хензель
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
40
Самуэле Инасио
ЦФ
41
Матис Альберт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Главный тренер
Нико Ковач
Вольфсбург
Точно не сыграют
Cleiton
ЦЗ
Бенке Дардаи
АП
Мориц Йенц
ЦЗ
Йоаким Меле
ПЗ
Рожерио
ЛЗ
Йенсон Селт
ЦЗ
Йонас Винд
ЦФ
Под вопросом
Саэль Кумбеди
ПЗ
Винисиус Соуза
ОП
Патрик Виммер
ПВ
Боруссия Д
Точно не сыграют
Эмре Джан
ОП
Филиппо Мане
ЦЗ
Марсель Забитцер
ЦП
Ян Коуто
ПЗ
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
1
1
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
13
10
Офсайды
0
2
Количество передач
312
580
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
14
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.46
1.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.73
-0.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Боруссия» Дортмунд, 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Боруссия» Дортмунд

«Вольфсбург» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Вольфсбург
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