07.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
4-2-2-2
25
Грабара
24
Белосян
3
Кулиеракис
3
Вавро
2
Фишер
30
Паредес
27
Арнольд
14
Дагхим
24
Эриксен
7
Сиогаи
9
Амура
3-2-3-2
1
Кобель
4
Шлоттербек
25
Зюле
3
Антон
26
Рюэрсон
24
Свенссон
8
Нмеча
8
Брандт
7
Беллингем
14
Байер
9
Гирасси
14
Дагхим
32
Сванберг
32
Сванберг
14
Дагхим
7
Сиогаи
14
Майер
14
Майер
7
Сиогаи
30
Паредес
35
Линдстрем
35
Линдстрем
30
Паредес
9
Амура
17
Пейчинович
17
Пейчинович
9
Амура
25
Зюле
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
25
Зюле
14
Байер
49
Реджани
49
Реджани
14
Байер
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
8
Нмеча
6
Озкан
6
Озкан
8
Нмеча
26
Рюэрсон
21
Силва
21
Силва
26
Рюэрсон
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
27
Мариус Мюллер
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
14
Фарелл Хензель
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
33
Александер Майер
ВР
40
Самуэле Инасио
ЦФ
41
Матис Альберт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
14
Фарелл Хензель
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
40
Самуэле Инасио
ЦФ
41
Матис Альберт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Главный тренер
Нико Ковач
Вольфсбург
Точно не сыграют
Под вопросом
Боруссия Д
Точно не сыграют
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
1
1
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
13
10
Офсайды
0
2
Количество передач
312
580
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
14
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.46
1.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.73
-0.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Боруссия» Дортмунд, 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Боруссия» Дортмунд
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»