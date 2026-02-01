01.02.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
4-1-2-2-1
40
Корви
14
Валери
3
Циркати
37
Тройло
15
Дель Прато
16
Кейта
80
Бернабе
41
Кавилья
11
Ористанио
11
Ондрейка
32
Пеллегрино
4-2-1-1-2
20
Ди Грегорио
3
Бремер
15
Калюлю
6
Келли
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
7
Консейсау
15
Дэвид
10
Йылдыз
11
Ористанио
27
Бричги
27
Бричги
11
Ористанио
80
Бернабе
24
Эстевес
24
Эстевес
80
Бернабе
41
Кавилья
18
Серенсен
18
Серенсен
41
Кавилья
11
Ондрейка
23
Эльфеге
23
Эльфеге
11
Ондрейка
3
Бремер
4
Гатти
4
Гатти
3
Бремер
22
МакКенни
32
Кабаль
32
Кабаль
22
МакКенни
10
Йылдыз
21
Миретти
21
Миретти
10
Йылдыз
7
Консейсау
18
Костич
18
Костич
7
Консейсау
15
Дэвид
17
Опенда
17
Опенда
15
Дэвид
Остались в запасе
Парма
Ювентус
67
Габриэле Казентини
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
67
Габриэле Казентини
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Парма
Точно не сыграют
Ювентус
Точно не сыграют
Статистика матча Парма - Ювентус
1
3
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
13
Офсайды
1
2
Количество передач
361
567
Сейвы
3
4
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.62
4.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.64
-0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Ювентуса», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»