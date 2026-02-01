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  • «Парма» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

«Парма» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

1 февраля, 21:35
Парма
01.02.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 4
Завершен
Ювентус
51' А. Камбьясо (АГ)
15' Бремер 37' У. МакКенни 54' Бремер 64' Д. Дэвид
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Парма
67
Габриэле Казентини
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
27
Саша Бричги
ЦЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Корви
14
Валери
3
Циркати
37
Тройло
15
Дель Прато
16
Кейта
80
Бернабе
41
Кавилья
11
Ористанио
11
Ондрейка
32
Пеллегрино
4-2-1-1-2
20
Ди Грегорио
3
Бремер
15
Калюлю
6
Келли
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
7
Консейсау
15
Дэвид
10
Йылдыз
11
Ористанио
27
Бричги
27
Бричги
11
Ористанио
80
Бернабе
24
Эстевес
24
Эстевес
80
Бернабе
41
Кавилья
18
Серенсен
18
Серенсен
41
Кавилья
11
Ондрейка
23
Эльфеге
23
Эльфеге
11
Ондрейка
3
Бремер
4
Гатти
4
Гатти
3
Бремер
22
МакКенни
32
Кабаль
32
Кабаль
22
МакКенни
10
Йылдыз
21
Миретти
21
Миретти
10
Йылдыз
7
Консейсау
18
Костич
18
Костич
7
Консейсау
15
Дэвид
17
Опенда
17
Опенда
15
Дэвид
Остались в запасе
Парма
Ювентус
67
Габриэле Казентини
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
67
Габриэле Казентини
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Парма
Точно не сыграют
Матия Фриган
ЦФ
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
Зион Сузуки
ВР
Лаутаро Валенти
ЦЗ
Ювентус
Точно не сыграют
Аркадиуш Милик
ЦФ
Даниэле Ругани
ЦЗ
Душан Влахович
ЦФ
Статистика матча Парма - Ювентус
1
3
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
13
Офсайды
1
2
Количество передач
361
567
Сейвы
3
4
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.62
4.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.64
-0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Ювентуса», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма»«Ювентус»

«Парма» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Парма
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