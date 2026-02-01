Составы команд
Тулуза
Тулуза
4-2-2-2
16
Ресте
3
МакКензи
4
Крессуэлл
2
Николайсен
19
Сидибе
23
Кассерес
21
Диоп
34
Гбоу
15
Доннум
19
Эмерсонн
9
Идальго
4-2-1-1-2
16
Леон
27
Си
92
Акпа
20
Дьоманде
14
Менса
42
Овусу
17
Эль-Аззузи
5
Дануа
21
Февр
9
Синайоко
10
Намасо
19
Сидибе
22
Мессали
22
Мессали
19
Сидибе
19
Эмерсонн
11
Эджума
11
Эджума
19
Эмерсонн
14
Менса
24
Око
24
Око
14
Менса
42
Овусу
8
Ахамада
8
Ахамада
42
Овусу
17
Эль-Аззузи
10
Диуссе
10
Диуссе
17
Эль-Аззузи
21
Февр
77
Касимир
77
Касимир
21
Февр
10
Намасо
14
Мара
14
Мара
10
Намасо
Остались в запасе
Тулуза
Осер
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
6
Алексис Восса
ЦП
21
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
13
Телли Сиве
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
6
Алексис Восса
ЦП
21
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
13
Телли Сиве
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Тулуза
Точно не сыграют
Осер
Точно не сыграют
Статистика матча Тулуза - Осер
1
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
13
Офсайды
2
1
Количество передач
459
463
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.91
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Осера», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 19:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Осер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»