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  • «Тулуза» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

«Тулуза» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

1 февраля, 18:05
Тулуза
01.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 0
Завершен
Осер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
21
Папе Демба Диоп
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
14
Джидеон Менса
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
42
Элиша Овусу
(К) ОП
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
5
Кевен Дануа
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
6
Алексис Восса
ЦП
21
Марио Сауэр
АП
22
Рафик Мессали
ПВ
11
Ноа Эджума
ПВ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
13
Телли Сиве
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
4-2-2-2
16
Ресте
3
МакКензи
4
Крессуэлл
2
Николайсен
19
Сидибе
23
Кассерес
21
Диоп
34
Гбоу
15
Доннум
19
Эмерсонн
9
Идальго
4-2-1-1-2
16
Леон
27
Си
92
Акпа
20
Дьоманде
14
Менса
42
Овусу
17
Эль-Аззузи
5
Дануа
21
Февр
9
Синайоко
10
Намасо
19
Сидибе
22
Мессали
22
Мессали
19
Сидибе
19
Эмерсонн
11
Эджума
11
Эджума
19
Эмерсонн
14
Менса
24
Око
24
Око
14
Менса
42
Овусу
8
Ахамада
8
Ахамада
42
Овусу
17
Эль-Аззузи
10
Диуссе
10
Диуссе
17
Эль-Аззузи
21
Февр
77
Касимир
77
Касимир
21
Февр
10
Намасо
14
Мара
14
Мара
10
Намасо
Остались в запасе
Тулуза
Осер
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
6
Алексис Восса
ЦП
21
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
13
Телли Сиве
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
6
Алексис Восса
ЦП
21
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
13
Телли Сиве
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Тулуза
Точно не сыграют
Ilyas Azizi
ЦФ
Абу Франсис
АП
Франк Магри
ЦФ
Дайанн Метали
ЦЗ
Осер
Точно не сыграют
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
Марвин Сенайя
ПЗ
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
Статистика матча Тулуза - Осер
1
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
13
Офсайды
2
1
Количество передач
459
463
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.91
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Осера», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 19:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Осер»

«Тулуза» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Осер Тулуза
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