Составы команд
Комо
Комо
3-3-2-2
1
Бутез
27
Смольчич
4
Рамон
2
Кемпф
16
Валье
21
Перроне
23
Войвода
20
Батурина
10
Пас
9
Дувикас
7
Да Кунья
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
47
Бернаскони
42
Скальвини
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
59
Залевски
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
7
Да Кунья
6
Роберто
6
Роберто
7
Да Кунья
21
Перроне
17
Родригес
17
Родригес
21
Перроне
23
Войвода
42
Аддаи
42
Аддаи
23
Войвода
Аддаи
19
Кюн
19
Кюн
Аддаи
9
Дувикас
21
Мората
21
Мората
9
Дувикас
Белланова
31
Коссуну
31
Коссуну
Белланова
59
Залевски
16
Белланова
16
Белланова
59
Залевски
9
Скамакка
7
Сулемана
7
Сулемана
9
Скамакка
17
Де Кетеларе
90
Крстович
90
Крстович
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Комо
Аталанта
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
56
Cristiano De Paoli
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
Главный тренер
Сеск Фабрегас
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
56
Cristiano De Paoli
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Комо
Точно не сыграют
Аталанта
Точно не сыграют
Статистика матча Комо - Аталанта
4
1
3
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
765
194
Сейвы
2
9
Точность передач %
91
62
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
19
3
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
5.05
0.52
xGP (предотвращенные голы)
2.02
2.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Аталанты», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»