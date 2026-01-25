25.01.2026, воскресенье, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Рияд
Аль-Рияд
2-2-2-3
82
Борян
33
78
Тамбакти
13
19
Соро
8
Байеш
20
Тозе
14
Силла
5
Барбе
12
3-2-1-1-2
17
6
Аль-Давсари
87
Тамбакти
4
Мари
88
Аль-Ями
19
Эрнандес
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Нуньес
38
Леонардо
14
Силла
12
12
14
Силла
33
17
17
33
12
10
Оку
10
Оку
12
6
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
29
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
88
Аль-Ями
37
Сезар
37
Сезар
88
Аль-Ями
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Хиляль
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
14
Talal Al Shubili
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
99
S. Harun
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
30
Mathieu Patouillet
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
14
Talal Al Shubili
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
99
S. Harun
ЦФ
Остались в запасе
30
Mathieu Patouillet
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Хиляль
2
1
2
Всего ударов по воротам
4
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
8
Офсайды
0
2
Количество передач
313
592
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Рияд» против «Аль-Хиляля», 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Рияд» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»