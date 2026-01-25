25.01.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
Италия. Серия А, 22 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
5
Аганор
42
Скальвини
19
Джимсити
59
Залевски
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
18
Распадори
9
Скамакка
3-3-3-1
40
Корви
37
Тройло
5
Валенти
27
Бричги
15
Дель Прато
16
Кейта
3
Циркати
80
Бернабе
24
Эстевес
18
Серенсен
9
Бенедичак
59
Залевски
47
Бернаскони
47
Бернаскони
59
Залевски
19
Джимсити
4
Хин
4
Хин
19
Джимсити
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
15
де Рон
11
Лукман
11
Лукман
15
де Рон
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
3
Циркати
14
Валери
14
Валери
3
Циркати
16
Кейта
32
Ордоньес
32
Ордоньес
16
Кейта
24
Эстевес
11
Ористанио
11
Ористанио
24
Эстевес
18
Серенсен
11
Ондрейка
11
Ондрейка
18
Серенсен
9
Бенедичак
32
Пеллегрино
32
Пеллегрино
9
Бенедичак
Остались в запасе
Аталанта
Парма
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Карлос Куэста
Аталанта
Точно не сыграют
Парма
Точно не сыграют
Статистика матча Аталанта - Парма
1
Всего ударов по воротам
21
15
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
9
Нарушения
14
8
Офсайды
2
0
Количество передач
429
457
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
16
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
4.18
1.65
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Пармы», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»