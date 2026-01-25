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  • «Аталанта» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Аталанта» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

25 января, 15:50
Аталанта
25.01.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
4 : 0
Завершен
Парма
15' Д. Скамакка (П) 24' М. де Рон 73' Д. Распадори 90+3' Н. Крстович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
27
Саша Бричги
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Лазар Самарджич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
5
Аганор
42
Скальвини
19
Джимсити
59
Залевски
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
18
Распадори
9
Скамакка
3-3-3-1
40
Корви
37
Тройло
5
Валенти
27
Бричги
15
Дель Прато
16
Кейта
3
Циркати
80
Бернабе
24
Эстевес
18
Серенсен
9
Бенедичак
59
Залевски
47
Бернаскони
47
Бернаскони
59
Залевски
19
Джимсити
4
Хин
4
Хин
19
Джимсити
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
15
де Рон
11
Лукман
11
Лукман
15
де Рон
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
3
Циркати
14
Валери
14
Валери
3
Циркати
16
Кейта
32
Ордоньес
32
Ордоньес
16
Кейта
24
Эстевес
11
Ористанио
11
Ористанио
24
Эстевес
18
Серенсен
11
Ондрейка
11
Ондрейка
18
Серенсен
9
Бенедичак
32
Пеллегрино
32
Пеллегрино
9
Бенедичак
Остались в запасе
Аталанта
Парма
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Карлос Куэста
Аталанта
Точно не сыграют
Раоуль Белланова
ПЗ
Парма
Точно не сыграют
Матия Фриган
ЦФ
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
Зион Сузуки
ВР
Патрик Кутроне
ЦФ
Статистика матча Аталанта - Парма
1
Всего ударов по воротам
21
15
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
9
Нарушения
14
8
Офсайды
2
0
Количество передач
429
457
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
16
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
4.18
1.65
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Пармы», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Парма»

«Аталанта» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Аталанта
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