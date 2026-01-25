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  • «Сассуоло» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Сассуоло» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

25 января, 13:20
Сассуоло
25.01.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 0
Завершен
Кремонезе
3' А. Фадера
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
18
Неманья Матич
(К) ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Кремонезе
25
Эмиль Аудеро
ВР
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Сассуоло
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
Кремонезе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
4-2-1-2-1
49
Мурич
3
Доиг
21
Идзес
5
Мухаремович
6
Валюкевич
35
Липани
18
Матич
8
Коне
39
Фадера
45
Лорьенте
9
Моро
3-2-2-1-2
25
Аудеро
42
Терраччано
15
Бьянкетти
3
Пеццелла
4
Барбиери
6
Башкиротто
18
Коллоколо
33
Грасси
27
Вандепутте
9
Варди
90
Бонаццоли
35
Липани
55
Торстведт
55
Торстведт
35
Липани
45
Лорьенте
77
Пьерини
77
Пьерини
45
Лорьенте
39
Фадера
10
Берарди
10
Берарди
39
Фадера
9
Моро
9
Пинамонти
9
Пинамонти
9
Моро
8
Коне
44
Яннони
44
Яннони
8
Коне
15
Бьянкетти
30
Файе
30
Файе
15
Бьянкетти
42
Терраччано
23
Фолино
23
Фолино
42
Терраччано
33
Грасси
15
Флориани
15
Флориани
33
Грасси
18
Коллоколо
24
Дзербин
24
Дзербин
18
Коллоколо
4
Барбиери
17
Йонсен
17
Йонсен
4
Барбиери
Остались в запасе
Сассуоло
Кремонезе
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Сассуоло
Точно не сыграют
Даниэль Болока
ЦП
Фали Канде
ЛЗ
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
Андреа Пинамонти
ЦФ
Кремонезе
Точно не сыграют
Мартин Пайеро
ЦП
Антонио Санабрия
ЦФ
Варрен Бондо
ЦП
Фарис Мумбанья
ЦФ
Статистика матча Сассуоло - Кремонезе
1
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
14
Офсайды
4
3
Количество передач
377
444
Сейвы
4
6
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.65
xGP (предотвращенные голы)
0.63
0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Кремонезе», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло»«Кремонезе»

«Сассуоло» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кремонезе Сассуоло
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