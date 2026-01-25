25.01.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 22 тур
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
4-2-1-2-1
49
Мурич
3
Доиг
21
Идзес
5
Мухаремович
6
Валюкевич
35
Липани
18
Матич
8
Коне
39
Фадера
45
Лорьенте
9
Моро
3-2-2-1-2
25
Аудеро
42
Терраччано
15
Бьянкетти
3
Пеццелла
4
Барбиери
6
Башкиротто
18
Коллоколо
33
Грасси
27
Вандепутте
9
Варди
90
Бонаццоли
35
Липани
55
Торстведт
55
Торстведт
35
Липани
45
Лорьенте
77
Пьерини
77
Пьерини
45
Лорьенте
39
Фадера
10
Берарди
10
Берарди
39
Фадера
9
Моро
9
Пинамонти
9
Пинамонти
9
Моро
8
Коне
44
Яннони
44
Яннони
8
Коне
15
Бьянкетти
30
Файе
30
Файе
15
Бьянкетти
42
Терраччано
23
Фолино
23
Фолино
42
Терраччано
33
Грасси
15
Флориани
15
Флориани
33
Грасси
18
Коллоколо
24
Дзербин
24
Дзербин
18
Коллоколо
4
Барбиери
17
Йонсен
17
Йонсен
4
Барбиери
Остались в запасе
Сассуоло
Кремонезе
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Сассуоло
Точно не сыграют
Кремонезе
Точно не сыграют
Статистика матча Сассуоло - Кремонезе
1
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
14
Офсайды
4
3
Количество передач
377
444
Сейвы
4
6
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.65
xGP (предотвращенные голы)
0.63
0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Кремонезе», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Кремонезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»