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Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Кремонезе», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Кремонезе»