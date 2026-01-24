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  • «Вильярреал» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Вильярреал» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 21:50
Вильярреал
24.01.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 2
Завершен
Реал
47' К. Мбаппе 90+4' К. Мбаппе (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
16
Carlos Macia
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
11
Родриго
ПВ
3-2-1-2-2
1
Жуниор
23
Педраса
8
Фойт
6
Наварро
12
Вейга
18
Гуйе
10
Парехо
10
Молейро
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
7
Морено
3-3-3-1
1
Куртуа
2
Асенсио
4
Хейсен
18
Каррерас
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
15
Гюлер
30
Мастантуоно
7
Винисиус
10
Мбаппе
8
Фойт
16
Марин
16
Марин
8
Фойт
10
Парехо
18
Парти
18
Парти
10
Парехо
17
Бьюкенан
19
Пепе
19
Пепе
17
Бьюкенан
7
Морено
21
Олувасейи
21
Олувасейи
7
Морено
9
Микаутадзе
7
Перес
7
Перес
9
Микаутадзе
15
Гюлер
21
Диас
21
Диас
15
Гюлер
30
Мастантуоно
7
Гарсия
7
Гарсия
30
Мастантуоно
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
16
Carlos Macia
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
16
Carlos Macia
ЦП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Санти Комесанья
ЦП
Логан Кошта
ЦЗ
Вилли Камбвала
ЦЗ
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
Реал
Точно не сыграют
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Эдер Милитао
ЦЗ
Ферлан Менди
ЛЗ
Антонио Рюдигер
ЦЗ
Орельен Чуамени
ОП
Статистика матча Вильярреал - Реал
3
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
19
10
Количество передач
384
551
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.58
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Реала», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал»«Реал»

«Вильярреал» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Вильярреал
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