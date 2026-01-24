24.01.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
3-2-1-2-2
1
Жуниор
23
Педраса
8
Фойт
6
Наварро
12
Вейга
18
Гуйе
10
Парехо
10
Молейро
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
7
Морено
3-3-3-1
1
Куртуа
2
Асенсио
4
Хейсен
18
Каррерас
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
15
Гюлер
30
Мастантуоно
7
Винисиус
10
Мбаппе
8
Фойт
16
Марин
16
Марин
8
Фойт
10
Парехо
18
Парти
18
Парти
10
Парехо
17
Бьюкенан
19
Пепе
19
Пепе
17
Бьюкенан
7
Морено
21
Олувасейи
21
Олувасейи
7
Морено
9
Микаутадзе
7
Перес
7
Перес
9
Микаутадзе
15
Гюлер
21
Диас
21
Диас
15
Гюлер
30
Мастантуоно
7
Гарсия
7
Гарсия
30
Мастантуоно
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
16
Carlos Macia
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
16
Carlos Macia
ЦП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Статистика матча Вильярреал - Реал
3
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
19
10
Количество передач
384
551
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.58
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Реала», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»