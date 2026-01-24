Составы команд
Лечче
Лечче
3-2-2-2-1
30
Фальконе
16
Гандельман
5
Зиберт
44
Габриэль
25
Галло
17
Вейга
20
Рамадани
29
Кулибали
50
Пьеротти
19
Банда
9
Штулич
4-3-2-1
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
34
Хила
29
Лаццари
24
Тэйлор
15
Весино
70
Башич
22
Кансельери
10
Дзакканьи
22
Диа
50
Пьеротти
20
Моренте
20
Моренте
50
Пьеротти
19
Банда
23
Соттиль
23
Соттиль
19
Банда
9
Штулич
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Штулич
34
Хила
25
Провстгор
25
Провстгор
34
Хила
29
Лаццари
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
29
Лаццари
15
Весино
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
15
Весино
22
Кансельери
11
Исаксен
11
Исаксен
22
Кансельери
22
Диа
10
Ратков
10
Ратков
22
Диа
Остались в запасе
Лечче
Лацио
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
3
Корри Ндаба
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
3
Корри Ндаба
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лечче
Точно не сыграют
Под вопросом
Лацио
Точно не сыграют
Статистика матча Лечче - Лацио
2
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
16
6
Количество передач
343
559
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.59
0.39
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Лацио», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»