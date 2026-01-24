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  • «Лечче» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Лечче» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 21:35
Лечче
24.01.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
3
Корри Ндаба
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
10
Петар Ратков
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Фальконе
16
Гандельман
5
Зиберт
44
Габриэль
25
Галло
17
Вейга
20
Рамадани
29
Кулибали
50
Пьеротти
19
Банда
9
Штулич
4-3-2-1
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
34
Хила
29
Лаццари
24
Тэйлор
15
Весино
70
Башич
22
Кансельери
10
Дзакканьи
22
Диа
50
Пьеротти
20
Моренте
20
Моренте
50
Пьеротти
19
Банда
23
Соттиль
23
Соттиль
19
Банда
9
Штулич
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Штулич
34
Хила
25
Провстгор
25
Провстгор
34
Хила
29
Лаццари
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
29
Лаццари
15
Весино
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
15
Весино
22
Кансельери
11
Исаксен
11
Исаксен
22
Кансельери
22
Диа
10
Ратков
10
Ратков
22
Диа
Остались в запасе
Лечче
Лацио
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
3
Корри Ндаба
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
3
Корри Ндаба
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лечче
Точно не сыграют
Медон Бериша
ЦП
Франческо Камарда
ЦФ
Киалонда Гашпар
ЦЗ
Под вопросом
Бальтасар Пьерре
ОП
Лацио
Точно не сыграют
Данило Катальди
ЦП
Самуэль Жиго
ЦЗ
Патрик
ЦЗ
Николо Ровелла
ОП
Статистика матча Лечче - Лацио
2
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
16
6
Количество передач
343
559
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.59
0.39
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Лацио», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Лацио»

«Лечче» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Лечче
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