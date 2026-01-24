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  • «Фиорентина» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Фиорентина» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 18:50
Фиорентина
24.01.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Кальяри
74' М. Брешианини
31' С. Кылыксой 47' М. Палестра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
26
Йерри Мина
(К) ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
3
Лука Раньери
ЛЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
55
Сулемана
ОП
18
Маттео Прати
ОП
21
Николо Кавуоти
АП
19
Яэль Трепи
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
8
Госенс
5
Понграчич
15
Комуццо
20
Додо
8
Мандрагора
27
Ндур
10
Соломон
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
91
Пикколи
4-3-1-2
1
Каприле
33
Оберт
26
Мина
2
Зе Педру
5
Луперто
8
Адопо
70
Гаэтано
36
Маццителли
2
Палестра
94
Эспозито
90
Кылыксой
10
Соломон
29
Фортини
29
Фортини
10
Соломон
8
Мандрагора
80
Фаббиан
80
Фаббиан
8
Мандрагора
8
Госенс
4
Брешианини
4
Брешианини
8
Госенс
27
Ндур
11
Харрисон
11
Харрисон
27
Ндур
2
Палестра
4
Цаппа
4
Цаппа
2
Палестра
94
Эспозито
55
Сулемана
55
Сулемана
94
Эспозито
36
Маццителли
18
Прати
18
Прати
36
Маццителли
90
Кылыксой
29
Боррелли
29
Боррелли
90
Кылыксой
33
Оберт
3
Идрисси
3
Идрисси
33
Оберт
Остались в запасе
Фиорентина
Кальяри
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
21
Николо Кавуоти
АП
19
Яэль Трепи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
21
Николо Кавуоти
АП
19
Яэль Трепи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Фабио Писакане
Фиорентина
Точно не сыграют
Фабиано Паризи
ЛЗ
Тарик Лэмпти
ПЗ
Под вопросом
Мойзе Кен
ЦФ
Кальяри
Точно не сыграют
Андреа Белотти
ЦФ
Алессандро Дейола
ЦП
Маттиа Феличи
ЛВ
Майкл Фолоруншо
ЦП
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
Джозеф Литета
ЦП
Статистика матча Фиорентина - Кальяри
2
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
17
Офсайды
1
1
Количество передач
613
272
Сейвы
4
2
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.03
1.28
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Кальяри», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Кальяри»

«Фиорентина» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Фиорентина
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