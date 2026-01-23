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  • «Осер» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

«Осер» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

23 января, 20:50
1
Осер
23.01.2026, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
79' Б. Барколя
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Осер
16
Донован Леон
(К) ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
14
Джидеон Менса
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
5
Кевен Дануа
ЦП
10
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
(К) ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
42
Элиша Овусу
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
23
Руди Матондо
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
77
Жосуэ Касимир
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
ПСЖ
60
Мартин Джеймс
ВР
1
Ренато Марин
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
14
Десир Дуэ
АП
77
Ноа Нсоки
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
3-3-2-2
16
Леон
27
Си
92
Акпа
20
Дьоманде
14
Менса
17
Эль-Аззузи
29
Сенайя
8
Ахамада
5
Дануа
9
Синайоко
10
Намасо
3-1-1-3-2
30
Шевалье
6
Забарный
4
Бералдо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
17
Витинья
19
Мбайе
24
Маюлу
29
Барколя
9
Рамуш
7
Кварацхелия
20
Дьоманде
42
Овусу
42
Овусу
20
Дьоманде
5
Дануа
28
Кулибали
28
Кулибали
5
Дануа
8
Ахамада
23
Матондо
23
Матондо
8
Ахамада
27
Си
21
Февр
21
Февр
27
Си
10
Намасо
14
Мара
14
Мара
10
Намасо
19
Мбайе
14
Дуэ
14
Дуэ
19
Мбайе
9
Рамуш
10
Дембеле
10
Дембеле
9
Рамуш
Остались в запасе
Осер
ПСЖ
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
60
Мартин Джеймс
ВР
1
Ренато Марин
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
77
Ноа Нсоки
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
Остались в запасе
60
Мартин Джеймс
ВР
1
Ренато Марин
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
77
Ноа Нсоки
АП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Луис Энрике
Осер
Точно не сыграют
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
ПСЖ
Точно не сыграют
Ли Кан Ин
АП
Кентен Нджанту
ЛВ
Жоау Невеш
АП
Матвей Сафонов
ВР
Фабиан Руис
ЦП
Ашраф Хакими
ПЗ
Нуну Мендеш
ЛЗ
Статистика матча Осер - ПСЖ
1
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
10
12
Офсайды
2
0
Количество передач
303
692
Сейвы
7
0
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.33
2.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «ПСЖ», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «ПСЖ»

«Осер» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Осер
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swot1205
1769195658
Опять ущербные на воротах и в защите!
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