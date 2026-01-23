Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «ПСЖ», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «ПСЖ»