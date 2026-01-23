23.01.2026, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 19 тур
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Осер
Осер
3-3-2-2
16
Леон
27
Си
92
Акпа
20
Дьоманде
14
Менса
17
Эль-Аззузи
29
Сенайя
8
Ахамада
5
Дануа
9
Синайоко
10
Намасо
3-1-1-3-2
30
Шевалье
6
Забарный
4
Бералдо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
17
Витинья
19
Мбайе
24
Маюлу
29
Барколя
9
Рамуш
7
Кварацхелия
20
Дьоманде
42
Овусу
42
Овусу
20
Дьоманде
5
Дануа
28
Кулибали
28
Кулибали
5
Дануа
8
Ахамада
23
Матондо
23
Матондо
8
Ахамада
27
Си
21
Февр
21
Февр
27
Си
10
Намасо
14
Мара
14
Мара
10
Намасо
19
Мбайе
14
Дуэ
14
Дуэ
19
Мбайе
9
Рамуш
10
Дембеле
10
Дембеле
9
Рамуш
Остались в запасе
Осер
ПСЖ
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
60
Мартин Джеймс
ВР
1
Ренато Марин
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
77
Ноа Нсоки
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
Остались в запасе
60
Мартин Джеймс
ВР
1
Ренато Марин
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
77
Ноа Нсоки
АП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Луис Энрике
Осер
Точно не сыграют
Статистика матча Осер - ПСЖ
1
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
10
12
Офсайды
2
0
Количество передач
303
692
Сейвы
7
0
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.33
2.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «ПСЖ», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»