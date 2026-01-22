22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-2-1
99
Свилар
24
Зиолковски
87
Гиларди
2
Ренш
33
Цимикас
2
Челик
17
Коне
61
Писилли
7
Пеллегрини
18
Соуле
11
Фергюсон
3-2-1-1-2
1
Нюбель
3
Хендрикс
16
Каразор
29
Ельч
22
Ассиньон
7
Миттельштадт
14
Андрес
10
Фюрих
26
Ундав
18
Левелинг
24
Зиолковски
5
Н'Дика
5
Н'Дика
24
Зиолковски
18
Соуле
23
Манчини
23
Манчини
18
Соуле
33
Цимикас
43
Уэсли
43
Уэсли
33
Цимикас
17
Коне
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Коне
7
Пеллегрини
21
Дибала
21
Дибала
7
Пеллегрини
22
Ассиньон
4
Вагноман
4
Вагноман
22
Ассиньон
14
Андрес
47
47
14
Андрес
7
Миттельштадт
26
Буанани
26
Буанани
7
Миттельштадт
10
Фюрих
9
Демирович
9
Демирович
10
Фюрих
Остались в запасе
Рома
Штутгарт
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
79
Edoardo Morucci
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Фабиан Бредлов
ВР
1
Florian Hellstern
ВР
37
Maximilian Herwerth
ЦЗ
49
L. Penna
ЦП
35
Mirza Ćatović
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
79
Edoardo Morucci
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
1
Florian Hellstern
ВР
37
Maximilian Herwerth
ЦЗ
49
L. Penna
ЦП
35
Mirza Ćatović
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Рома
Точно не сыграют
Статистика матча Рома - Штутгарт
1
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
12
Офсайды
1
0
Количество передач
458
451
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1
1.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.89
-0.89
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Штутгарта», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»