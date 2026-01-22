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  • «Рома» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

«Рома» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

22 января, 21:50
Рома
22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
40' Н. Писилли 90+3' Н. Писилли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рома
99
Миле Свилар
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
18
Матиас Соуле
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
79
Edoardo Morucci
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
1
Florian Hellstern
ВР
37
Maximilian Herwerth
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
49
L. Penna
ЦП
35
Mirza Ćatović
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
47
Y. Spalt
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
24
Зиолковски
87
Гиларди
2
Ренш
33
Цимикас
2
Челик
17
Коне
61
Писилли
7
Пеллегрини
18
Соуле
11
Фергюсон
3-2-1-1-2
1
Нюбель
3
Хендрикс
16
Каразор
29
Ельч
22
Ассиньон
7
Миттельштадт
14
Андрес
10
Фюрих
26
Ундав
18
Левелинг
24
Зиолковски
5
Н'Дика
5
Н'Дика
24
Зиолковски
18
Соуле
23
Манчини
23
Манчини
18
Соуле
33
Цимикас
43
Уэсли
43
Уэсли
33
Цимикас
17
Коне
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Коне
7
Пеллегрини
21
Дибала
21
Дибала
7
Пеллегрини
22
Ассиньон
4
Вагноман
4
Вагноман
22
Ассиньон
14
Андрес
47
47
14
Андрес
7
Миттельштадт
26
Буанани
26
Буанани
7
Миттельштадт
10
Фюрих
9
Демирович
9
Демирович
10
Фюрих
Остались в запасе
Рома
Штутгарт
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
79
Edoardo Morucci
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Фабиан Бредлов
ВР
1
Florian Hellstern
ВР
37
Maximilian Herwerth
ЦЗ
49
L. Penna
ЦП
35
Mirza Ćatović
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
79
Edoardo Morucci
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
1
Florian Hellstern
ВР
37
Maximilian Herwerth
ЦЗ
49
L. Penna
ЦП
35
Mirza Ćatović
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Рома
Точно не сыграют
Анхелиньо
ЛЗ
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Марио Эрмосо
ЦЗ
Томмазо Бальданци
АП
Артем Довбик
ЦФ
Дониелл Мален
ЦФ
Девис Васкес
ВР
Робинио Ваз
ЦФ
Radosław Żelezny
ВР
Штутгарт
Точно не сыграют
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
Ноа Дарвих
АП
Стефан Дрляча
ВР
Билал Эль-Ханнус
АП
Паскаль Штенцель
ПЗ
Тиагу Томаш
ЦФ
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
Николас Нартей
ЦП
Ангело Штиллер
ОП
Джастин Диль
ЦФ
Лазар Йованович
АП
Лука Жакес
ЦЗ
Жереми Аревало
ЦФ
Статистика матча Рома - Штутгарт
1
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
12
Офсайды
1
0
Количество передач
458
451
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1
1.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.89
-0.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Штутгарта», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома»«Штутгарт»

«Рома» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Штутгарт Рома
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