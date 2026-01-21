21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
4-2-2-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
19
Тюрам
5
Локателли
22
МакКенни
21
Миретти
15
Дэвид
10
Йылдыз
4-1-1-3-1
1
Трубин
26
Даль
44
Араужо
30
Отаменди
37
Дедич
8
Эушнес
18
Баррейро
25
Престианни
10
Судаков
21
Шельдеруп
14
Павлидис
20
Камбьясо
32
Кабаль
32
Кабаль
20
Камбьясо
5
Локателли
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
5
Локателли
10
Йылдыз
18
Костич
18
Костич
10
Йылдыз
21
Миретти
7
Консейсау
7
Консейсау
21
Миретти
15
Дэвид
17
Опенда
17
Опенда
15
Дэвид
10
Судаков
5
Барренечеа
5
Барренечеа
10
Судаков
25
Престианни
70
Режу
70
Режу
25
Престианни
21
Шельдеруп
29
Иванович
29
Иванович
21
Шельдеруп
Остались в запасе
Ювентус
Бенфика
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
50
Диогу Феррейра
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
16
Ману Силва
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
77
Брума
ЛВ
26
Rodrigo Rego
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Остались в запасе
50
Диогу Феррейра
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
16
Ману Силва
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
77
Брума
ЛВ
26
Rodrigo Rego
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ювентус
Точно не сыграют
Статистика матча Ювентус - Бенфика
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Количество передач
404
497
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.44
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Бенфики», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Бенфика»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»