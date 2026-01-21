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  • «Ювентус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

«Ювентус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

21 января, 21:50
Ювентус
21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 0
Завершен
Бенфика
55' К. Тюрам 64' У. МакКенни
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
37
Амар Дедич
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Фредрик Эушнес
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
25
Джанлука Престианни
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Бенфика
50
Диогу Феррейра
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
77
Брума
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Ману Силва
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
70
Жоау Режу
АП
26
Rodrigo Rego
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
4-2-2-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
19
Тюрам
5
Локателли
22
МакКенни
21
Миретти
15
Дэвид
10
Йылдыз
4-1-1-3-1
1
Трубин
26
Даль
44
Араужо
30
Отаменди
37
Дедич
8
Эушнес
18
Баррейро
25
Престианни
10
Судаков
21
Шельдеруп
14
Павлидис
20
Камбьясо
32
Кабаль
32
Кабаль
20
Камбьясо
5
Локателли
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
5
Локателли
10
Йылдыз
18
Костич
18
Костич
10
Йылдыз
21
Миретти
7
Консейсау
7
Консейсау
21
Миретти
15
Дэвид
17
Опенда
17
Опенда
15
Дэвид
10
Судаков
5
Барренечеа
5
Барренечеа
10
Судаков
25
Престианни
70
Режу
70
Режу
25
Престианни
21
Шельдеруп
29
Иванович
29
Иванович
21
Шельдеруп
Остались в запасе
Ювентус
Бенфика
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
50
Диогу Феррейра
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
16
Ману Силва
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
77
Брума
ЛВ
26
Rodrigo Rego
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Остались в запасе
50
Диогу Феррейра
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
16
Ману Силва
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
77
Брума
ЛВ
26
Rodrigo Rego
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ювентус
Точно не сыграют
Аркадиуш Милик
ЦФ
Даниэле Ругани
ЦЗ
Душан Влахович
ЦФ
Бенфика
Точно не сыграют
Ричард Риос
ЦП
Жоау Велозу
ЦП
Александер Бах
ПЗ
Нуну Феликс
ОП
Доди Лукебакио
ПВ
Самуэль Соареш
ВР
Статистика матча Ювентус - Бенфика
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Количество передач
404
497
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.44
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Бенфики», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Бенфика»

«Ювентус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бенфика Ювентус
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