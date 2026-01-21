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  • «Аталанта» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

«Аталанта» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

21 января, 21:50
Аталанта
21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 3
Завершен
Атлетик
16' Д. Скамакка 88' Н. Крстович
58' Г. Гурусета 70' Н. Серрано 74' Р. Наварро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
(К) ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
8
Марио Пашалич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Атлетик
26
Mikel Santos
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
3
Jon de Luis
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
24
Ibon Sánchez
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
33
Adrian Perez
ЦФ
31
Asier Hierro
ЦФ
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
31
Коссуну
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
3-2-3-1-1
1
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
4
Паредес
15
Леке
18
Бойро
20
Рего
18
Хаурегисар
23
Наварро
46
Гомес
11
Гурусета
23
Колашинац
5
Аганор
5
Аганор
23
Колашинац
77
Дзаппакоста
10
Самарджич
10
Самарджич
77
Дзаппакоста
47
Бернаскони
7
Сулемана
7
Сулемана
47
Бернаскони
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
59
Залевски
11
Лукман
11
Лукман
59
Залевски
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
20
Рего
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
20
Рего
18
Бойро
8
Сансет
8
Сансет
18
Бойро
46
Гомес
22
Серрано
22
Серрано
46
Гомес
Остались в запасе
Аталанта
Атлетик
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
8
Марио Пашалич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
26
Mikel Santos
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
3
Jon de Luis
ЦЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
24
Ibon Sánchez
ЦП
33
Adrian Perez
ЦФ
31
Asier Hierro
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
8
Марио Пашалич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
26
Mikel Santos
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
3
Jon de Luis
ЦЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
24
Ibon Sánchez
ЦП
33
Adrian Perez
ЦФ
31
Asier Hierro
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Аталанта
Точно не сыграют
Раоуль Белланова
ПЗ
Митчел Баккер
ЛЗ
Джакомо Распадори
ЦФ
Атлетик
Точно не сыграют
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
Ерай Альварес
ЦЗ
Унаи Эгилус
ЦЗ
Урко Изета
ЦФ
Беньят Прадос
ЦП
Мароан Саннади
ЦФ
Иньяки Уильямс
ЦФ
Юри Бершиче
ЛЗ
Алекс Беренгер
ПВ
Нико Уильямс
ПВ
Статистика матча Аталанта - Атлетик
1
2
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
16
Офсайды
4
1
Количество передач
671
292
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.02
1.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.03
-0.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Атлетика», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Атлетик»

«Аталанта» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Атлетик Аталанта
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