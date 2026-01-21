21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
31
Коссуну
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
3-2-3-1-1
1
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
4
Паредес
15
Леке
18
Бойро
20
Рего
18
Хаурегисар
23
Наварро
46
Гомес
11
Гурусета
23
Колашинац
5
Аганор
5
Аганор
23
Колашинац
77
Дзаппакоста
10
Самарджич
10
Самарджич
77
Дзаппакоста
47
Бернаскони
7
Сулемана
7
Сулемана
47
Бернаскони
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
59
Залевски
11
Лукман
11
Лукман
59
Залевски
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
20
Рего
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
20
Рего
18
Бойро
8
Сансет
8
Сансет
18
Бойро
46
Гомес
22
Серрано
22
Серрано
46
Гомес
Остались в запасе
Аталанта
Атлетик
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
8
Марио Пашалич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
26
Mikel Santos
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
3
Jon de Luis
ЦЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
24
Ibon Sánchez
ЦП
33
Adrian Perez
ЦФ
31
Asier Hierro
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
8
Марио Пашалич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
26
Mikel Santos
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
3
Jon de Luis
ЦЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
24
Ibon Sánchez
ЦП
33
Adrian Perez
ЦФ
31
Asier Hierro
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Аталанта - Атлетик
1
2
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
16
Офсайды
4
1
Количество передач
671
292
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.02
1.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.03
-0.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Атлетика», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Атлетик»
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Источник: «Бомбардир»