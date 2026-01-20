20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
3-1-2-1-3
1
Тенас
23
Кардона
16
Марин
15
Моуриньо
12
Вейга
14
Комесанья
18
Парти
10
Молейро
19
Пепе
21
Олувасейи
7
Перес
3-2-1-3-1
1
Ярош
15
Бас
30
Боуман
24
Мокио
6
Гаеи
5
Вейндал
44
Регер
18
Классен
10
Глух
22
Годтс
9
Дольберг
18
Парти
10
Парехо
10
Парехо
18
Парти
10
Молейро
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
10
Молейро
19
Пепе
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
19
Пепе
7
Перес
7
Морено
7
Морено
7
Перес
44
Регер
6
Итакура
6
Итакура
44
Регер
5
Вейндал
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
5
Вейндал
24
Мокио
14
Стюр
14
Стюр
24
Мокио
9
Дольберг
43
Бунида
43
Бунида
9
Дольберг
10
Глух
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
10
Глух
Остались в запасе
Вильярреал
Аякс
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
29
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
37
Йосип Шутало
ЦЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
68
Абделла Уазан
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Фред Грим
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
29
Hugo Lopez
ЦФ
Остались в запасе
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
37
Йосип Шутало
ЦЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
68
Абделла Уазан
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Фред Грим
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Логан Кошта
ЦЗ
E. Eto'o
ЦФ
Тиаго Фернандес
ЛВ
Пап Гуйе
ОП
Вилли Камбвала
ЦЗ
Илиас Акомах
ПВ
Под вопросом
Аякс
Точно не сыграют
Статистика матча Вильярреал - Аякс
3
2
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
10
Офсайды
2
0
Количество передач
395
638
Сейвы
3
6
Точность передач %
86
92
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
10
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.91
xGP (предотвращенные голы)
0.67
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Аякса», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Аякс»
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Источник: «Бомбардир»