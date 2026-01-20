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  • «Вильярреал» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

«Вильярреал» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

20 января, 21:50
Вильярреал
20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 2
Завершен
Аякс
49' Т. Олувасейи
61' О. Глух 89' О. Валакер Эдвардсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
14
Санти Комесанья
(К) ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
7
Айосе Перес
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Аякс
1
Витезслав Ярош
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
30
Аарон Боуман
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
44
Юри Регер
ЦП
18
Дэви Классен
(К) АП
10
Оскар Глух
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Фред Грим
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
29
Hugo Lopez
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Аякс
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
6
Ко Итакура
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
68
Абделла Уазан
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Шон Стюр
ЦП
43
Райан Бунида
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Тенас
23
Кардона
16
Марин
15
Моуриньо
12
Вейга
14
Комесанья
18
Парти
10
Молейро
19
Пепе
21
Олувасейи
7
Перес
3-2-1-3-1
1
Ярош
15
Бас
30
Боуман
24
Мокио
6
Гаеи
5
Вейндал
44
Регер
18
Классен
10
Глух
22
Годтс
9
Дольберг
18
Парти
10
Парехо
10
Парехо
18
Парти
10
Молейро
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
10
Молейро
19
Пепе
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
19
Пепе
7
Перес
7
Морено
7
Морено
7
Перес
44
Регер
6
Итакура
6
Итакура
44
Регер
5
Вейндал
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
5
Вейндал
24
Мокио
14
Стюр
14
Стюр
24
Мокио
9
Дольберг
43
Бунида
43
Бунида
9
Дольберг
10
Глух
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
10
Глух
Остались в запасе
Вильярреал
Аякс
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
29
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
37
Йосип Шутало
ЦЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
68
Абделла Уазан
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Фред Грим
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
29
Hugo Lopez
ЦФ
Остались в запасе
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
37
Йосип Шутало
ЦЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
68
Абделла Уазан
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Фред Грим
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Логан Кошта
ЦЗ
E. Eto'o
ЦФ
Тиаго Фернандес
ЛВ
Пап Гуйе
ОП
Вилли Камбвала
ЦЗ
Илиас Акомах
ПВ
Под вопросом
Альфонсо Педраса
ЛЗ
Аякс
Точно не сыграют
Стивен Бергейс
ЦП
Maximilian Ibrahimović
ЦФ
Такехиро Томиясу
ПЗ
Вут Вегхорст
ЦФ
Статистика матча Вильярреал - Аякс
3
2
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
10
Офсайды
2
0
Количество передач
395
638
Сейвы
3
6
Точность передач %
86
92
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
10
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.91
xGP (предотвращенные голы)
0.67
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Аякса», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал»«Аякс»

«Вильярреал» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Аякс Вильярреал
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