19.01.2026, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Брайтон
Брайтон
3-1-3-2-1
1
Вербрюгген
34
Велтман
5
Данк
6
ван Хеке
8
Хиншелвуд
24
Кадиоглу
25
Гомес
13
Гросс
22
Митома
10
Груда
18
Уэлбек
4-1-3-2
1
Петрович
20
Хименес
5
Хилл
5
Сенеси
3
Трюффер
10
Кук
8
Скотт
22
Крупи
16
Тавернье
21
Адли
9
Эванилсон
24
Кадиоглу
21
Боскальи
21
Боскальи
24
Кадиоглу
8
Хиншелвуд
20
Балеба
20
Балеба
8
Хиншелвуд
10
Груда
11
Минте
11
Минте
10
Груда
18
Уэлбек
19
Костулас
19
Костулас
18
Уэлбек
25
Гомес
10
Рюттер
10
Рюттер
25
Гомес
16
Тавернье
15
Смит
15
Смит
16
Тавернье
21
Адли
18
Диаките
18
Диаките
21
Адли
20
Хименес
44
Милосавлевич
44
Милосавлевич
20
Хименес
22
Крупи
10
Кристи
10
Кристи
22
Крупи
Остались в запасе
Брайтон
Борнмут
23
Джейсон Стил
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
17
Фрэйзер Форстер
ВР
53
Charlie Stevens
ЦП
51
Малкольм Дакоста
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
53
Charlie Stevens
ЦП
51
Малкольм Дакоста
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Брайтон - Борнмут
2
3
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
6
Нарушения
7
6
Офсайды
1
3
Количество передач
580
282
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.29
xGP (предотвращенные голы)
0.6
0.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Борнмута», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Борнмут»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»