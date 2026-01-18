18.01.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
Испания. Примера, 20 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-2-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
19
Субельдия
6
Мартин
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
18
Солер
10
Оярсабаль
11
Гедеш
10
Мендес
14
Кубо
4-3-3
1
Гарсия
5
Кубарси
23
Кунде
24
Гарсия
3
Бальде
7
Лопес
21
де Йонг
8
Педри
10
Ямаль
20
Ольмо
9
Торрес
17
Гомес
3
Муньос
3
Муньос
17
Гомес
2
Арамбуру
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
2
Арамбуру
10
Мендес
20
Одриосола
20
Одриосола
10
Мендес
8
Турриэнтес
4
Горротксатеги
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
14
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
14
Кубо
5
Кубарси
18
Мартин
18
Мартин
5
Кубарси
3
Бальде
2
Канселу
2
Канселу
3
Бальде
20
Ольмо
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
20
Ольмо
23
Кунде
19
Барджи
19
Барджи
23
Кунде
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
M. Goti Lopez
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
M. Goti Lopez
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
3
1
3
Всего ударов по воротам
7
25
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
0
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
13
8
Офсайды
4
3
Количество передач
223
604
Сейвы
8
3
Точность передач %
66
88
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
18
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.01
3.68
xGP (предотвращенные голы)
-0.55
-0.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Барселоны», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»