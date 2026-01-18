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  • «Реал Сосьедад» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Реал Сосьедад» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 21:50
Реал Сосьедад
18.01.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 1
Завершен
Барселона
32' М. Оярсабаль 71' Г. Гедеш
70' М. Рэшфорд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Френки де Йонг
(К) ЦП
8
Педри
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
8
M. Goti Lopez
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
19
Субельдия
6
Мартин
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
18
Солер
10
Оярсабаль
11
Гедеш
10
Мендес
14
Кубо
4-3-3
1
Гарсия
5
Кубарси
23
Кунде
24
Гарсия
3
Бальде
7
Лопес
21
де Йонг
8
Педри
10
Ямаль
20
Ольмо
9
Торрес
17
Гомес
3
Муньос
3
Муньос
17
Гомес
2
Арамбуру
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
2
Арамбуру
10
Мендес
20
Одриосола
20
Одриосола
10
Мендес
8
Турриэнтес
4
Горротксатеги
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
14
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
14
Кубо
5
Кубарси
18
Мартин
18
Мартин
5
Кубарси
3
Бальде
2
Канселу
2
Канселу
3
Бальде
20
Ольмо
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
20
Ольмо
23
Кунде
19
Барджи
19
Барджи
23
Кунде
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
M. Goti Lopez
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
M. Goti Lopez
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
3
1
3
Всего ударов по воротам
7
25
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
0
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
13
8
Офсайды
4
3
Количество передач
223
604
Сейвы
8
3
Точность передач %
66
88
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
18
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.01
3.68
xGP (предотвращенные голы)
-0.55
-0.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Барселоны», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Барселона»

«Реал Сосьедад» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Реал Сосьедад
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