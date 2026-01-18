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  • «Торино» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Торино» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 18:50
Торино
18.01.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 2
Завершен
Рома
26' Д. Мален 72' П. Дибала
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
23
Сауль Коко
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Рома
99
Миле Свилар
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
19
Mattia Pellini
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
95
Zalan Kugyela
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Рома
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
47
Робинио Ваз
ЦФ
68
Антонио Арена
ЦФ
3-1-2-3-1
92
Палеари
23
Коко
44
Исмайли
19
Лазаро
61
Тамез
6
Ильхан
66
Гинейтис
16
Нгонг
10
Влашич
7
Абухляль
19
Адамс
3-2-2-1-2
99
Свилар
5
Н'Дика
23
Манчини
2
Ренш
43
Уэсли
22
Эрмосо
4
Кристанте
17
Коне
7
Пеллегрини
21
Дибала
14
Мален
7
Абухляль
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
7
Абухляль
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
16
Нгонг
25
Нджи
25
Нджи
16
Нгонг
6
Ильхан
18
Анджорин
18
Анджорин
6
Ильхан
2
Ренш
33
Цимикас
33
Цимикас
2
Ренш
22
Эрмосо
87
Гиларди
87
Гиларди
22
Эрмосо
14
Мален
61
Писилли
61
Писилли
14
Мален
7
Пеллегрини
18
Соуле
18
Соуле
7
Пеллегрини
21
Дибала
47
Ваз
47
Ваз
21
Дибала
Остались в запасе
Торино
Рома
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
19
Mattia Pellini
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
95
Zalan Kugyela
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
68
Антонио Арена
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
19
Mattia Pellini
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
95
Zalan Kugyela
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
68
Антонио Арена
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Торино - Рома
2
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
13
9
Офсайды
1
3
Количество передач
307
532
Сейвы
3
4
Точность передач %
67
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.86
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Ромы», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино»«Рома»

«Торино» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Торино
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