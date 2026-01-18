18.01.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
3-1-2-3-1
92
Палеари
23
Коко
44
Исмайли
19
Лазаро
61
Тамез
6
Ильхан
66
Гинейтис
16
Нгонг
10
Влашич
7
Абухляль
19
Адамс
3-2-2-1-2
99
Свилар
5
Н'Дика
23
Манчини
2
Ренш
43
Уэсли
22
Эрмосо
4
Кристанте
17
Коне
7
Пеллегрини
21
Дибала
14
Мален
7
Абухляль
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
7
Абухляль
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
16
Нгонг
25
Нджи
25
Нджи
16
Нгонг
6
Ильхан
18
Анджорин
18
Анджорин
6
Ильхан
2
Ренш
33
Цимикас
33
Цимикас
2
Ренш
22
Эрмосо
87
Гиларди
87
Гиларди
22
Эрмосо
14
Мален
61
Писилли
61
Писилли
14
Мален
7
Пеллегрини
18
Соуле
18
Соуле
7
Пеллегрини
21
Дибала
47
Ваз
47
Ваз
21
Дибала
Остались в запасе
Торино
Рома
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
19
Mattia Pellini
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
95
Zalan Kugyela
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
68
Антонио Арена
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
19
Mattia Pellini
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
95
Zalan Kugyela
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
68
Антонио Арена
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Торино - Рома
2
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
13
9
Офсайды
1
3
Количество передач
307
532
Сейвы
3
4
Точность передач %
67
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.86
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Ромы», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»