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Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Фиорентины», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Фиорентина»