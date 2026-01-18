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  • «Болонья» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Болонья» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 15:50
Болонья
18.01.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
88' Д. Фаббиан
19' Р. Мандрагора 45' Р. Пикколи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Ремо Фройлер
(К) ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
55
Сулемана
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
3
Лука Раньери
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
4-2-1-3
1
Равалья
33
Миранда
14
Хеггем
16
Казале
3
Хольм
4
Побега
19
Фройлер
28
Камбьяги
9
Кастро
21
Одгор
7
Орсолини
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
8
Госенс
5
Понграчич
15
Комуццо
20
Додо
8
Мандрагора
65
Паризи
27
Ндур
11
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
91
Пикколи
4
Побега
19
Фергюсон
19
Фергюсон
4
Побега
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
19
Фройлер
6
Моро
6
Моро
19
Фройлер
7
Орсолини
11
Роу
11
Роу
7
Орсолини
3
Хольм
20
Цортеа
20
Цортеа
3
Хольм
65
Паризи
29
Фортини
29
Фортини
65
Паризи
44
Фаджоли
3
Раньери
3
Раньери
44
Фаджоли
27
Ндур
19
Сом
19
Сом
27
Ндур
8
Мандрагора
4
Брешианини
4
Брешианини
8
Мандрагора
11
Гюдмюндссон
10
Соломон
10
Соломон
11
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Болонья
Фиорентина
25
Массимо Пессина
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
25
Бенха Домингес
ЛВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
25
Бенха Домингес
ЛВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Болонья - Фиорентина
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
0
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
14
13
Офсайды
0
3
Количество передач
512
346
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.73
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Фиорентины», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья»«Фиорентина»

«Болонья» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Болонья
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