18.01.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
4-2-1-3
1
Равалья
33
Миранда
14
Хеггем
16
Казале
3
Хольм
4
Побега
19
Фройлер
28
Камбьяги
9
Кастро
21
Одгор
7
Орсолини
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
8
Госенс
5
Понграчич
15
Комуццо
20
Додо
8
Мандрагора
65
Паризи
27
Ндур
11
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
91
Пикколи
4
Побега
19
Фергюсон
19
Фергюсон
4
Побега
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
19
Фройлер
6
Моро
6
Моро
19
Фройлер
7
Орсолини
11
Роу
11
Роу
7
Орсолини
3
Хольм
20
Цортеа
20
Цортеа
3
Хольм
65
Паризи
29
Фортини
29
Фортини
65
Паризи
44
Фаджоли
3
Раньери
3
Раньери
44
Фаджоли
27
Ндур
19
Сом
19
Сом
27
Ндур
8
Мандрагора
4
Брешианини
4
Брешианини
8
Мандрагора
11
Гюдмюндссон
10
Соломон
10
Соломон
11
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Болонья
Фиорентина
25
Массимо Пессина
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
25
Бенха Домингес
ЛВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
25
Бенха Домингес
ЛВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Болонья - Фиорентина
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
0
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
14
13
Офсайды
0
3
Количество передач
512
346
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.73
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Фиорентины», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»