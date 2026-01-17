17.01.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
4-3-1-2
1
Каприле
2
Зе Педру
5
Луперто
33
Оберт
26
Мина
8
Адопо
70
Гаэтано
36
Маццителли
2
Палестра
90
Кылыксой
94
Эспозито
4-2-2-2
1
Перин
15
Калюлю
3
Бремер
6
Келли
20
Камбьясо
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
21
Миретти
15
Дэвид
10
Йылдыз
94
Эспозито
3
Идрисси
3
Идрисси
94
Эспозито
90
Кылыксой
29
Боррелли
29
Боррелли
90
Кылыксой
22
МакКенни
19
Тюрам
19
Тюрам
22
МакКенни
15
Дэвид
17
Аджич
17
Аджич
15
Дэвид
5
Локателли
27
Жегрова
27
Жегрова
5
Локателли
20
Камбьясо
7
Консейсау
7
Консейсау
20
Камбьясо
21
Миретти
17
Опенда
17
Опенда
21
Миретти
Остались в запасе
Кальяри
Ювентус
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
27
Джозеф Литета
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
19
Яэль Трепи
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
25
Карло Пинсольо
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
27
Джозеф Литета
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
19
Яэль Трепи
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кальяри - Ювентус
1
Всего ударов по воротам
3
21
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
18
Нарушения
16
12
Офсайды
0
1
Количество передач
195
680
Сейвы
5
1
Точность передач %
66
90
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
0
10
xG (ожидаемые голы)
0.11
1.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.55
-0.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Ювентус», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»