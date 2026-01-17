17.01.2026, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
Франция. Лига 1, 18 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Тулуза
Тулуза
3-2-3-2
16
Ресте
4
Крессуэлл
2
Николайсен
19
Сидибе
6
Восса
21
Диоп
34
Гбоу
22
Мессали
15
Доннум
9
Идальго
9
Магри
4-4-1-1
1
Дюпе
92
Клосс
35
Ба
36
3
Бар
87
8
Сансон
23
Луше
22
Н'Домбеле
21
Янссон
11
Ваи
2
Николайсен
5
Кумбасса
5
Кумбасса
2
Николайсен
6
Восса
23
Кассерес
23
Кассерес
6
Восса
21
Диоп
21
Сауэр
21
Сауэр
21
Диоп
9
Магри
11
Эджума
11
Эджума
9
Магри
9
Идальго
7
Виньоло
7
Виньоло
9
Идальго
3
Бар
2
Абди
2
Абди
3
Бар
11
Ваи
34
Ванхутте
34
Ванхутте
11
Ваи
22
Н'Домбеле
7
Гувейя
7
Гувейя
22
Н'Домбеле
21
Янссон
50
Чо
50
Чо
21
Янссон
87
9
Оморуйи
9
Оморуйи
87
Остались в запасе
Тулуза
Ницца
1
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
30
Bartosz Żelazowski
ВР
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
44
Зумана Диалло
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
Остались в запасе
30
Bartosz Żelazowski
ВР
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
44
Зумана Диалло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Тулуза - Ницца
1
2
Всего ударов по воротам
22
15
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
12
17
Офсайды
0
1
Количество передач
387
516
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
17
13
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.84
1.99
xGP (предотвращенные голы)
-1.77
-1.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Ниццы», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»