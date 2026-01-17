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  • «Тулуза» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

«Тулуза» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

17 января, 19:50
Тулуза
17.01.2026, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
5 : 1
Завершен
Ницца
7' С. Идальго 45' Ф. Магри 55' С. Идальго 74' К. Кассерес 80' Х. Виньоло
49' Э. Ваи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
6
Алексис Восса
ЦП
21
Папе Демба Диоп
ЦП
22
Рафик Мессали
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
87
Everton Pereira
ЦП
8
Морган Сансон
(К) ЦП
23
Том Луше
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
21
Марио Сауэр
АП
11
Ноа Эджума
ПВ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Ницца
30
Bartosz Żelazowski
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
44
Зумана Диалло
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
3-2-3-2
16
Ресте
4
Крессуэлл
2
Николайсен
19
Сидибе
6
Восса
21
Диоп
34
Гбоу
22
Мессали
15
Доннум
9
Идальго
9
Магри
4-4-1-1
1
Дюпе
92
Клосс
35
Ба
36
3
Бар
87
8
Сансон
23
Луше
22
Н'Домбеле
21
Янссон
11
Ваи
2
Николайсен
5
Кумбасса
5
Кумбасса
2
Николайсен
6
Восса
23
Кассерес
23
Кассерес
6
Восса
21
Диоп
21
Сауэр
21
Сауэр
21
Диоп
9
Магри
11
Эджума
11
Эджума
9
Магри
9
Идальго
7
Виньоло
7
Виньоло
9
Идальго
3
Бар
2
Абди
2
Абди
3
Бар
11
Ваи
34
Ванхутте
34
Ванхутте
11
Ваи
22
Н'Домбеле
7
Гувейя
7
Гувейя
22
Н'Домбеле
21
Янссон
50
Чо
50
Чо
21
Янссон
87
9
Оморуйи
9
Оморуйи
87
Остались в запасе
Тулуза
Ницца
1
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
30
Bartosz Żelazowski
ВР
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
44
Зумана Диалло
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
Остались в запасе
30
Bartosz Żelazowski
ВР
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
44
Зумана Диалло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Тулуза - Ницца
1
2
Всего ударов по воротам
22
15
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
12
17
Офсайды
0
1
Количество передач
387
516
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
17
13
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.84
1.99
xGP (предотвращенные голы)
-1.77
-1.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Ниццы», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Ницца»

«Тулуза» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца Тулуза
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