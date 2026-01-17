17.01.2026, суббота, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-1-2-3
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
26
Мартинес
12
Аль-Бушал
17
аль-Хаибари
21
Коман
20
Габриэль
7
Роналду
20
Уэсли
79
Феликс
2-3-3-2
43
Гроэ
29
Худт
31
Яслам
8
Браунхилл
4
Сьерро
30
Эрнандес
17
Аль-Тани
29
Адли
10
Карраско
22
13
Жуниор
2
Аль-Ганнам
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
2
Аль-Ганнам
20
Габриэль
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
20
Габриэль
12
Аль-Бушал
6
Аль-Нассер
6
Аль-Нассер
12
Аль-Бушал
20
Уэсли
29
Гариб
29
Гариб
20
Уэсли
13
Жуниор
2
Аль-Швирех
2
Аль-Швирех
13
Жуниор
30
Эрнандес
5
Макки
5
Макки
30
Эрнандес
6
Аль-Субиани
6
Аль-Субиани
29
Адли
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
29
Адли
17
Аль-Тани
9
9
17
Аль-Тани
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Шабаб
61
Mubarak Al-Buainain
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
23
Айман Яхья
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
12
Sultan
ЦЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
61
Mubarak Al-Buainain
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
23
Айман Яхья
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
12
Sultan
ЦЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Шабаб
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
12
12
Офсайды
2
4
Количество передач
461
312
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Шабаба», 16-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Шабаб»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»