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  • «Аль-Наср» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

«Аль-Наср» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

17 января, 19:20
Аль-Наср
17.01.2026, суббота, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Аль-Шабаб
2' С. Яслам (АГ) 8' К. Коман 76' А. Гариб
31' М. Симакан (АГ) 53' К. Жуниор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Шабаб
43
Марсело Гроэ
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
10
Янник Карраско
(К) ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Аль-Наср
61
Mubarak Al-Buainain
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
6
Саад Аль-Нассер
АП
23
Айман Яхья
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Шабаб
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
12
Sultan
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
19
Majed Abdullah
ЦФ
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
4-1-2-3
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
26
Мартинес
12
Аль-Бушал
17
аль-Хаибари
21
Коман
20
Габриэль
7
Роналду
20
Уэсли
79
Феликс
2-3-3-2
43
Гроэ
29
Худт
31
Яслам
8
Браунхилл
4
Сьерро
30
Эрнандес
17
Аль-Тани
29
Адли
10
Карраско
22
13
Жуниор
2
Аль-Ганнам
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
2
Аль-Ганнам
20
Габриэль
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
20
Габриэль
12
Аль-Бушал
6
Аль-Нассер
6
Аль-Нассер
12
Аль-Бушал
20
Уэсли
29
Гариб
29
Гариб
20
Уэсли
13
Жуниор
2
Аль-Швирех
2
Аль-Швирех
13
Жуниор
30
Эрнандес
5
Макки
5
Макки
30
Эрнандес
6
Аль-Субиани
6
Аль-Субиани
29
Адли
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
29
Адли
17
Аль-Тани
9
9
17
Аль-Тани
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Шабаб
61
Mubarak Al-Buainain
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
23
Айман Яхья
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
12
Sultan
ЦЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
61
Mubarak Al-Buainain
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
23
Айман Яхья
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
12
Sultan
ЦЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Шабаб
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
12
12
Офсайды
2
4
Количество передач
461
312
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Шабаба», 16-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср»«Аль-Шабаб»

«Аль-Наср» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Аль-Наср
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