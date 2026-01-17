17.01.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
99
Чалоба
4
Адарабиойо
24
Джеймс
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Гарначо
7
Нету
10
Палмер
9
Педро
4-1-1-3-1
1
Келлехер
33
Кайоде
20
Айер
22
Коллинс
3
Генри
27
Янельт
8
Йенсен
7
Шаде
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
9
Тиаго
4
Адарабиойо
3
Фофана
3
Фофана
4
Адарабиойо
17
Фернандес
21
Хато
21
Хато
17
Фернандес
24
Джеймс
34
Ачампонг
34
Ачампонг
24
Джеймс
17
Гарначо
17
Сантос
17
Сантос
17
Гарначо
9
Педро
19
Делап
19
Делап
9
Педро
3
Генри
2
Хики
2
Хики
3
Генри
6
Ярмолюк
11
11
6
Ярмолюк
7
Шаде
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
24
Дамсгор
11
Уаттара
11
Уаттара
24
Дамсгор
Остались в запасе
Челси
Брентфорд
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
17
Рис Нелсон
ПВ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
17
Рис Нелсон
ПВ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Челси - Брентфорд
3
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
7
10
Офсайды
0
1
Количество передач
443
513
Сейвы
6
0
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.59
1.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.76
-0.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Брентфорда», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Брентфорд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»