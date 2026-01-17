17.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
4-1-3-2
1
Кобель
24
Свенссон
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
14
Адейеми
8
Брандт
7
Беллингем
21
Силва
8
Нмеча
3-2-3-1-1
22
Васили
6
Валь
6
Сэндс
25
Дзвигала
11
Пырка
21
Рицка
5
Метс
8
Смит
16
Фудзита
28
Лаж
19
Карс
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
8
Нмеча
6
Озкан
6
Озкан
8
Нмеча
14
Адейеми
14
Байер
14
Байер
14
Адейеми
21
Силва
9
Гирасси
9
Гирасси
21
Силва
21
Рицка
23
Оппи
23
Оппи
21
Рицка
25
Дзвигала
15
Андо
15
Андо
25
Дзвигала
19
Карс
26
Джонс
26
Джонс
19
Карс
Остались в запасе
Боруссия Д
Санкт-Паули
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
33
Emil Gazdov
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
21
Оладапо Афолаян
ПВ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
33
Emil Gazdov
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
21
Оладапо Афолаян
ПВ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Боруссия Д - Санкт-Паули
3
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
645
362
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
3.2
0.54
xGP (предотвращенные голы)
0.95
0.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Санкт-Паули», 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Санкт-Паули»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»