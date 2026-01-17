Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Удинезе» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

«Удинезе» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

17 января, 15:50
Удинезе
17.01.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 1
Завершен
Интер
20' Л. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
29
Артюр Атта
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-4-2-1
40
Окойе
31
Кристенсен
27
Кабаселе
28
Соле
11
Камара
8
Карлстрем
29
Атта
59
Дзаноли
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
9
Дэвис
4-3-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
31
Биссек
25
Аканджи
30
Аугусто
22
Мхитарян
7
Зелински
23
Барелла
11
Энрике
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
27
Кабаселе
13
Бертола
13
Бертола
27
Кабаселе
59
Дзаноли
25
Эхизибуе
25
Эхизибуе
59
Дзаноли
24
Пиотровски
38
Миллер
38
Миллер
24
Пиотровски
29
Атта
7
Гуйе
7
Гуйе
29
Атта
32
Эккеленкамп
15
Байо
15
Байо
32
Эккеленкамп
10
Мартинес
6
де Врей
6
де Врей
10
Мартинес
30
Аугусто
15
Ачерби
15
Ачерби
30
Аугусто
7
Зелински
8
Сучич
8
Сучич
7
Зелински
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
94
Пио Эспозито
14
Бонни
14
Бонни
94
Пио Эспозито
Остались в запасе
Удинезе
Интер
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Удинезе - Интер
1
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
11
Офсайды
1
2
Количество передач
371
616
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.22
1.59
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Интера», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Интер»

«Удинезе» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Удинезе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
5
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+