17.01.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-4-2-1
40
Окойе
31
Кристенсен
27
Кабаселе
28
Соле
11
Камара
8
Карлстрем
29
Атта
59
Дзаноли
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
9
Дэвис
4-3-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
31
Биссек
25
Аканджи
30
Аугусто
22
Мхитарян
7
Зелински
23
Барелла
11
Энрике
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
27
Кабаселе
13
Бертола
13
Бертола
27
Кабаселе
59
Дзаноли
25
Эхизибуе
25
Эхизибуе
59
Дзаноли
24
Пиотровски
38
Миллер
38
Миллер
24
Пиотровски
29
Атта
7
Гуйе
7
Гуйе
29
Атта
32
Эккеленкамп
15
Байо
15
Байо
32
Эккеленкамп
10
Мартинес
6
де Врей
6
де Врей
10
Мартинес
30
Аугусто
15
Ачерби
15
Ачерби
30
Аугусто
7
Зелински
8
Сучич
8
Сучич
7
Зелински
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
94
Пио Эспозито
14
Бонни
14
Бонни
94
Пио Эспозито
Остались в запасе
Удинезе
Интер
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Удинезе - Интер
1
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
11
Офсайды
1
2
Количество передач
371
616
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.22
1.59
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Интера», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»