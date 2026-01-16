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  • «Вердер» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

«Вердер» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

16 января, 21:20
Вердер
16.01.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 3
Завершен
Айнтрахт
29' Д. Нджинма 78' Й. Стаге 81' Й. Милошевич
1' А. Калимуэндо 56' Н. Коллинс 90+5' А. Кнауфф
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
31
Карим Кулибали
ЦЗ
17
Марко Груль
ЛВ
14
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Вердер
1
Карл Хейн
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
80
Скелли Алверу
ЦП
24
Патрис Чович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Кеке Топп
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Айнтрахт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ЦФ
29
Alexander Staff
ЦФ
4-2-3-1
1
Бакхаус
5
Пипер
32
Фридль
31
Кулибали
28
Сугавара
14
Линен
6
Стаге
17
Груль
10
Шмид
11
Нджинма
22
Шмидт
3-3-2-1-1
40
Сантос
34
Коллинс
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
6
Скири
11
Браун
81
Дауд
8
Шаиби
20
Доан
15
Калимуэндо
17
Груль
11
Мбангула
11
Мбангула
17
Груль
11
Нджинма
9
Топп
9
Топп
11
Нджинма
22
Шмидт
17
Милошевич
17
Милошевич
22
Шмидт
8
Шаиби
6
Хойлунд
6
Хойлунд
8
Шаиби
5
Кристенсен
7
Кнауфф
7
Кнауфф
5
Кристенсен
81
Дауд
42
Узун
42
Узун
81
Дауд
20
Доан
29
Амаимуни-Эшгуяб
29
Амаимуни-Эшгуяб
20
Доан
Остались в запасе
Вердер
Айнтрахт
1
Карл Хейн
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
24
Патрис Чович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
2
Оливье Деман
ЛВ
Главный тренер
Хорст Штеффен
16
Михаэль Цеттерер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
23
Жан Бахоя
АП
29
Alexander Staff
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
24
Патрис Чович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
2
Оливье Деман
ЛВ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
23
Жан Бахоя
АП
29
Alexander Staff
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Вердер - Айнтрахт
1
4
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
1
Нарушения
8
15
Офсайды
2
1
Количество передач
524
345
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.98
xGP (предотвращенные голы)
-1.14
-1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Айнтрахта», 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер»«Айнтрахт»

«Вердер» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Айнтрахт Вердер
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