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  • «ПСЖ» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

«ПСЖ» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

16 января, 21:50
ПСЖ
16.01.2026, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
3 : 0
Завершен
Лилль
13' У. Дембеле 64' У. Дембеле 90+3' Б. Барколя
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
9
Оливье Жиру
(К) ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
1
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
77
Ноа Нсоки
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Шевалье
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
24
Маюлу
3-1-3-1-2
1
Эзер
22
Сантуш
2
Манди
15
Перро
17
Мукау
10
Харальдссон
8
Мбаппе
6
Бенталеб
32
Буадди
3
Нгой
9
Жиру
14
Дуэ
21
Эрнандес
21
Эрнандес
14
Дуэ
24
Маюлу
6
Забарный
6
Забарный
24
Маюлу
7
Кварацхелия
29
Барколя
29
Барколя
7
Кварацхелия
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
22
Сантуш
12
Менье
12
Менье
22
Сантуш
9
Жиру
35
Диауне
35
Диауне
9
Жиру
17
Мукау
11
Сахрауи
11
Сахрауи
17
Мукау
10
Харальдссон
20
Коррея
20
Коррея
10
Харальдссон
8
Мбаппе
80
80
8
Мбаппе
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
1
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
77
Ноа Нсоки
АП
Главный тренер
Луис Энрике
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
77
Ноа Нсоки
АП
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча ПСЖ - Лилль
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
6
Офсайды
1
3
Количество передач
705
436
Сейвы
4
4
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Лилля», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Лилль»

«ПСЖ» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль ПСЖ
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