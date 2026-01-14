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  • «Бетис» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

«Бетис» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

14 января, 21:50
Бетис
14.01.2026, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Эльче
68' Л. Авила 80' Л. Авила
58' Л. Петро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антони
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ОП
18
Мартим Нету
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
17
Хосан
(К) ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Пау Лопес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
50
Ivan Corralejo
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дани Перес
АП
15
Пабло Гарсия
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Эльче
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
29
Ali Houary
ЦФ
3-2-3-2
13
Адриан
13
Родригес
4
Натан
3
Льоренте
5
Альтимира
18
Деосса
17
Рикельме
20
Ло Чельсо
7
Антони
94
Бакамбу
24
Руйбаль
4-1-4-1
1
Дитуро
27
Петро
22
Аффенгрубер
23
Чуст
17
Педроса
18
Агуадо
14
Фебас
4
Мендоса
32
18
Нету
17
Хосан
3
Льоренте
5
Бартра
5
Бартра
3
Льоренте
5
Альтимира
21
Рока
21
Рока
5
Альтимира
94
Бакамбу
8
Форнальс
8
Форнальс
94
Бакамбу
17
Рикельме
15
Гарсия
15
Гарсия
17
Рикельме
20
Ло Чельсо
6
Авила
6
Авила
20
Ло Чельсо
18
Агуадо
5
Редондо
5
Редондо
18
Агуадо
18
Нету
19
Диангана
19
Диангана
18
Нету
4
Мендоса
7
Сантьяго
7
Сантьяго
4
Мендоса
17
Хосан
11
Валера
11
Валера
17
Хосан
32
30
Родригес
30
Родригес
32
Остались в запасе
Бетис
Эльче
1
Альваро Вальес
ВР
13
Пау Лопес
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
50
Ivan Corralejo
ЦП
28
Дани Перес
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
29
Ali Houary
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
1
Альваро Вальес
ВР
13
Пау Лопес
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
50
Ivan Corralejo
ЦП
28
Дани Перес
АП
Остались в запасе
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
29
Ali Houary
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Бетис - Эльче
3
1
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
13
12
Офсайды
1
4
Количество передач
372
625
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Эльче», 1/8 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Эльче»

«Бетис» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эльче Бетис
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