14.01.2026, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-2-3-2
13
Адриан
13
Родригес
4
Натан
3
Льоренте
5
Альтимира
18
Деосса
17
Рикельме
20
Ло Чельсо
7
Антони
94
Бакамбу
24
Руйбаль
4-1-4-1
1
Дитуро
27
Петро
22
Аффенгрубер
23
Чуст
17
Педроса
18
Агуадо
14
Фебас
4
Мендоса
32
18
Нету
17
Хосан
3
Льоренте
5
Бартра
5
Бартра
3
Льоренте
5
Альтимира
21
Рока
21
Рока
5
Альтимира
94
Бакамбу
8
Форнальс
8
Форнальс
94
Бакамбу
17
Рикельме
15
Гарсия
15
Гарсия
17
Рикельме
20
Ло Чельсо
6
Авила
6
Авила
20
Ло Чельсо
18
Агуадо
5
Редондо
5
Редондо
18
Агуадо
18
Нету
19
Диангана
19
Диангана
18
Нету
4
Мендоса
7
Сантьяго
7
Сантьяго
4
Мендоса
17
Хосан
11
Валера
11
Валера
17
Хосан
32
30
Родригес
30
Родригес
32
Остались в запасе
Бетис
Эльче
1
Альваро Вальес
ВР
13
Пау Лопес
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
50
Ivan Corralejo
ЦП
28
Дани Перес
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
29
Ali Houary
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
1
Альваро Вальес
ВР
13
Пау Лопес
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
50
Ivan Corralejo
ЦП
28
Дани Перес
АП
Остались в запасе
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
29
Ali Houary
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Бетис - Эльче
3
1
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
13
12
Офсайды
1
4
Количество передач
372
625
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Эльче», 1/8 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Эльче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»