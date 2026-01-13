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  • «Гамбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

«Гамбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

13 января, 21:20
Гамбург
04.03.2026, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Байер
73' К. Кофане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
9
Райан Филипп
ЦП
21
Николай Ремберг
(К) ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
42
Монтрель Калбрет
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
30
Ибрагим Маза
АП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Гамбург
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
23
Джордан Торунарига
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Фабио Бальде
ЦФ
19
Otto Stange
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Байер
1
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Фернандес
17
Омари
44
Вушкович
12
Гочолеишвили
23
Эльфадли
9
Филипп
21
Ремберг
20
Виейра
11
Кенигсдорффер
18
Джатта
42
Даунс
3-4-2-1
28
Бласвих
4
Куанса
12
Тапсоба
22
Гримальдо
42
Калбрет
25
Паласиос
24
Гарсия
8
Андрих
30
Маза
11
Терье
35
Кофане
17
Омари
23
Торунарига
23
Торунарига
17
Омари
18
Джатта
25
Микельбренси
25
Микельбренси
18
Джатта
11
Кенигсдорффер
6
Локонга
6
Локонга
11
Кенигсдорффер
42
Даунс
91
Домпе
91
Домпе
42
Даунс
9
Филипп
19
19
9
Филипп
30
Маза
6
Фернандес
6
Фернандес
30
Маза
11
Терье
10
Тилльман
10
Тилльман
11
Терье
42
Калбрет
17
Поку
17
Поку
42
Калбрет
Остались в запасе
Гамбург
Байер
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
19
Фабио Бальде
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
1
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
19
Фабио Бальде
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Гамбург
Точно не сыграют
Николас Капалдо
ЦП
Альберт Гренбек
ЦП
Миро Мухайм
ЛЗ
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
Байер
Точно не сыграют
Артур
ПЗ
Лоик Баде
ЦЗ
Элисс Бен-Сегир
АП
Марк Флеккен
ВР
Лукас Васкес
ПВ
Нейтан Телла
ПВ
Под вопросом
Патрик Шик
ЦФ
Статистика матча Гамбург - Байер
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
11
Офсайды
0
2
Количество передач
336
569
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
83
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.89
xGP (предотвращенные голы)
1.07
1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Гамбург» против «Байера», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гамбург» – «Байер»

«Гамбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Гамбург
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