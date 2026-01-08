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  • «Милан» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

«Милан» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

8 января, 21:35
Милан
08.01.2026, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
90+2' Р. Леау
28' Л. Коломбо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
38
Alex Castiello
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Дженоа
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
4-3-3
16
Меньян
33
Бартезаги
46
Габбиа
31
Павлович
23
Томори
24
Фофана
14
Модрич
12
Рабьо
27
Леау
11
Пулишич
56
Салемакерс
3-2-2-1-2
1
Леали
27
Маркандалли
5
Эстигард
22
Васкес
18
Нортон-Каффи
3
Мартин
32
Френдруп
2
Торсбю
17
Малиновский
9
Витинья
29
Коломбо
46
Габбиа
13
Атекаме
13
Атекаме
46
Габбиа
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
56
Салемакерс
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
56
Салемакерс
29
Коломбо
34
Отоа
34
Отоа
29
Коломбо
2
Торсбю
73
Мазини
73
Мазини
2
Торсбю
17
Малиновский
77
Эллертссон
77
Эллертссон
17
Малиновский
3
Мартин
10
Станчу
10
Станчу
3
Мартин
9
Витинья
18
Эхатор
18
Эхатор
9
Витинья
Остались в запасе
Милан
Дженоа
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
38
Alex Castiello
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
38
Alex Castiello
ЦФ
Остались в запасе
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Милан - Дженоа
4
1
Всего ударов по воротам
32
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
ВАР
1
0
Угловые удары
12
1
Нарушения
12
8
Офсайды
1
1
Количество передач
558
371
Сейвы
1
7
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
15
2
Удары из пределов штрафной
25
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.45
1.32
xGP (предотвращенные голы)
1.33
1.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Дженоа», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Дженоа»

«Милан» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Милан
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