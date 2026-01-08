08.01.2026, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-3-3
16
Меньян
33
Бартезаги
46
Габбиа
31
Павлович
23
Томори
24
Фофана
14
Модрич
12
Рабьо
27
Леау
11
Пулишич
56
Салемакерс
3-2-2-1-2
1
Леали
27
Маркандалли
5
Эстигард
22
Васкес
18
Нортон-Каффи
3
Мартин
32
Френдруп
2
Торсбю
17
Малиновский
9
Витинья
29
Коломбо
46
Габбиа
13
Атекаме
13
Атекаме
46
Габбиа
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
56
Салемакерс
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
56
Салемакерс
29
Коломбо
34
Отоа
34
Отоа
29
Коломбо
2
Торсбю
73
Мазини
73
Мазини
2
Торсбю
17
Малиновский
77
Эллертссон
77
Эллертссон
17
Малиновский
3
Мартин
10
Станчу
10
Станчу
3
Мартин
9
Витинья
18
Эхатор
18
Эхатор
9
Витинья
Остались в запасе
Милан
Дженоа
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
38
Alex Castiello
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
38
Alex Castiello
ЦФ
Остались в запасе
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Милан - Дженоа
4
1
Всего ударов по воротам
32
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
ВАР
1
0
Угловые удары
12
1
Нарушения
12
8
Офсайды
1
1
Количество передач
558
371
Сейвы
1
7
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
15
2
Удары из пределов штрафной
25
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.45
1.32
xGP (предотвращенные голы)
1.33
1.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Дженоа», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»